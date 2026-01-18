Home CronacaIncendio all’impianto delle Strillaie: fiamme nei locali per la raccolta dei rifiuti – VIDEO
Incendio all’impianto delle Strillaie: fiamme nei locali per la raccolta dei rifiuti – VIDEO

Intervento dei Vigili del Fuoco

Grosseto. Nelle prime ore di questa mattina, due squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Grosseto sono intervenute presso lo stabilimento di smaltimento dei rifiuti situato in località Le Strillaie, nel comune di Grosseto, a seguito di un incendio.

L’incendio

L’evento, le cui cause sono in corso di accertamento, ha interessato i locali destinati alla raccolta e alla compattazione del materiale destinato allo smaltimento. Le squadre dei Vigili del Fuoco, operando sul posto ed equipaggiate con autorespiratori, hanno avviato le operazioni di spegnimento del materiale coinvolto, riuscendo a contenere l’incendio e a ridurre il rischio di propagazione agli altri settori dell’impianto.

Sono attualmente in corso le operazioni di movimentazione e smassamento del materiale bruciato, necessarie a prevenire eventuali riprese delle fiamme.

Sul posto presenti, oltre alle squadre di vigili del fuoco, i Carabinieri di Grosseto, la Polizia Municipale di Grosseto e l’Arpat.

Non si registrano feriti.

