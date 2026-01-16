Home AttualitàGreenway, sopralluogo del Garante per la disabilità: “Segnalate le criticità emerse nei lavori”
AttualitàAttualità GrossetoGrosseto

Greenway, sopralluogo del Garante per la disabilità: “Segnalate le criticità emerse nei lavori”

"L'incontro si è caratterizzato da un spirito di confronto e collaborazione costruttiva, elementi fondamentali per affrontare le sfide legate all'accessibilità"

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 45 views

Grosseto. “In qualità di Garante per la disabilità del Comune di Grosseto, ho voluto fortemente organizzare il sopralluogo odierno sulla nuova Greenaway in via di completamento in via de’ Barberi, con l’obiettivo specifico di risolvere le criticità emerse in fase di realizzazione”.

A dichiararlo è Diego Montani, Garante per la disabilità del Comune di Grosseto.

“L’incontro si è caratterizzato da un spirito di confronto e collaborazione costruttiva, elementi fondamentali per affrontare le sfide legate all’accessibilità – spiega Montani –. Un particolare ringraziamento va all’assessore ai lavori pubblici Riccardo Ginanneschi, ai progettisti, l’architetto Eugenio Salvetti, l’ingegnere Andrea Sorbi e la dottoressa Paola Mainardi, per l’impegno dimostrato nel recepire le osservazioni e nel lavorare alla definizione di soluzioni efficaci. Un grazie di cuore inoltre alla presidente della sezione di Grosseto dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti Sioli Sereni, al consigliere di Anmil Alideo Miatto e al segretario della Consulta della disabilità comunale Andrea Nappa: il loro contributo, basato su una lunga e preziosa esperienza, è stato essenziale per la segnalazione delle criticità e per l’individuazione di interventi mirati”.

“Questo incontro rappresenta un esempio positivo di come la collaborazione tra istituzioni, professionisti e rappresentanze delle persone con disabilità possa progettare ambienti e costruire una società accessibile e inclusiva – termina Montani -, un bene non solo per le persone con disabilità, ma per l’intera comunità grossetana”.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Confagricoltura in piazza a Strasburgo: “No ad un...

Musica e solidarietà: una serata dedicata all’Avsi nella...

Riforma della giustizia: un incontro per spiegare le...

20 milioni per il futuro del territorio: il...

Calo demografico in Maremma, Confcommercio: “Trattenere giovani valorizzando...

“Indipendenza e Autonomia InAut”: il bando per favorire...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: