Greenway, sopralluogo del Garante per la disabilità: “Segnalate le criticità emerse nei lavori”

Grosseto. “In qualità di Garante per la disabilità del Comune di Grosseto, ho voluto fortemente organizzare il sopralluogo odierno sulla nuova Greenaway in via di completamento in via de’ Barberi, con l’obiettivo specifico di risolvere le criticità emerse in fase di realizzazione”.

A dichiararlo è Diego Montani, Garante per la disabilità del Comune di Grosseto.

“L’incontro si è caratterizzato da un spirito di confronto e collaborazione costruttiva, elementi fondamentali per affrontare le sfide legate all’accessibilità – spiega Montani –. Un particolare ringraziamento va all’assessore ai lavori pubblici Riccardo Ginanneschi, ai progettisti, l’architetto Eugenio Salvetti, l’ingegnere Andrea Sorbi e la dottoressa Paola Mainardi, per l’impegno dimostrato nel recepire le osservazioni e nel lavorare alla definizione di soluzioni efficaci. Un grazie di cuore inoltre alla presidente della sezione di Grosseto dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti Sioli Sereni, al consigliere di Anmil Alideo Miatto e al segretario della Consulta della disabilità comunale Andrea Nappa: il loro contributo, basato su una lunga e preziosa esperienza, è stato essenziale per la segnalazione delle criticità e per l’individuazione di interventi mirati”.

“Questo incontro rappresenta un esempio positivo di come la collaborazione tra istituzioni, professionisti e rappresentanze delle persone con disabilità possa progettare ambienti e costruire una società accessibile e inclusiva – termina Montani -, un bene non solo per le persone con disabilità, ma per l’intera comunità grossetana”.