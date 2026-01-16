“Cuore di mafioso”: in Mediateca la presentazione del libro postumo di Furio Scarpelli

Grosseto. Nuovo appuntamento in Mediateca, lo spazio di Chiasso delle Monache a Grosseto, che accoglie numerose iniziative di cinema.

Domani, sabato 17 gennaio alle 18.30, presentazione di “Cuore di mafioso” dello sceneggiatore Furio Scarpelli, una delle figure di spicco della scrittura cinematografica, che ha dato lustro alla nostra commedia all’italiana, e non solo, facendo coppia con Age.

Il libro, uscito postumo grazie alla casa editrice Sellerio, sarà presentato dal nipote Michele Scarpelli, che ne ha curato la sceneggiatura insieme al padre Giacomo per realizzarne un film. Ad introdurre Scarpelli saranno Alessio Brizzi e Francesco Falaschi della Scuola di cinema di Grosseto, che per anni hanno diretto il festival “Storie di cinema” dedicato alla sceneggiatura. La presentazione è realizzata da Kansassiti, Storie di cinema e Clorofilla film festival.

Il libro

Il libro è uno sguardo comico e grottesco su Cosa Nostra. Un romanzo inedito che mette in scena dinamiche esilaranti ed equivoci surreali per raccontare lo stragismo mafioso degli anni Novanta.

Il vicecommissario Alberto Bandini, in procinto di essere distaccato alla Dia di Catania, viene scambiato, in seguito a un disastroso incidente, per il nipote di un importante capofamiglia mafioso. Il nipote scambiato, cresciuto a Milano e mai incontrato prima, era atteso dal vecchio boss Saverio Sparaciano che intendeva inserirlo, grazie alle competenze acquisite al Nord, in un ambizioso progetto. Sicché Alberto viene ospitato nella casa-fortilizio della cosca e curato dalle gravi ferite. Dapprima terrorizzato, il vicecommissario intuisce l’opportunità che gli si offre e si arrischia ad agire da infiltrato. A poco a poco, entra nell’intimità della famiglia e Alberto stringe con il boss un rapporto di crescente intimità fatto anche di psicologico affidamento. E denuda della mafia il lato assurdo, comico e grottesco.

Furio Scarpelli scrisse questa «commedia ad ambientazione mafiosa» nel 1994, quando della mafia prevalevano modi narrativi «esclusivamente e angosciosamente seri, in cui i criminali vengono raffigurati con un’aura di autorità, di capacità e di spirito d’iniziativa che involontariamente li rende personaggi prossimi all’apologia», scrive Giacomo Scarpelli nella postfazione.

Michele Scarpelli cresce nell’ambiente cinematografico e decide di intraprendere come suo padre e suo nonno la carriera di sceneggiatore. Nel 2020 frequenta la scuola di sceneggiatura Anac “Leo Benvenuti”, mentre nel 2022 si diploma con lode all’Accademia nazionale d’arte drammatica “Silvio D’Amico” in drammaturgia e sceneggiatura. Nel 2023 vince il bando dei contributi selettivi MiC nella sezione sviluppo di sceneggiatura con il progetto “Cuore di mafioso”. Prende poi parte alla stesura di diversi copioni cinematografici, lavorando al fianco di Paolo Virzì ed Enzo d’Alò.

Furio Scarpelli è stato sceneggiatore, narratore, scenografo, pittore, disegnatore. Da disegnatore satirico ha fondato e collaborato con diversi giornali, tra cui il “Don Basilio” e il “Marc’Aurelio”. Come sceneggiatore, ha scritto capolavori come “I soliti ignoti”, “L’armata Brancaleone”, “C’eravamo tanto amati” e ha lavorato con gran parte dei registi italiani più famosi dalla commedia italiana in poi.