“Ombre sull’acqua”: musica e letteratura al Museo di storia naturale

Grosseto. Dopo l’inizio di domenica scorsa, con i musicisti internazionali Askin e Wasser al Museo di storia naturale di Grosseto, un’altra proposta è pronta per salire sul palco del museo per il secondo appuntamento del 36° festival internazionale “Music & Wine” di domenica 18 gennaio con inizio alle 17.

Protagonisti del secondo pomeriggio musicale saranno l’attore umbro Andrea Giuli e la pianista ternana Moira Michelini con il loro spettacolo “Ombre sull’acqua”, ideato da Giuli e Michelini stessi.

Il concerto

Brani letterari in cui l’acqua è espressione di movimento e di incessante cambiamento rivelando un mondo in cui è facile immergersi con il pensiero attraverso la parola che sposa la musica. Ecco quindi le parole di grandi scrittori e letterati come Borges, Calvino, Parise, Broskij (solo per citarne alcuni) al cui fianco vengono allacciate con accuratezza armonica composizioni di celebri compositori come Ginastera, Einaudi, Zimmer, Piazzolla e molti altri in una fusione piena di magia dove musica e letteratura trovano un fertile terreno in cui crescere con armonia e bellezza.

L’attore Andrea Giuli vive fra l’Umbria e la Sardegna. Giornalista professionista, è tra i fondatori del Giornale dell’Umbria e del giornale online lanotiziaquotidiana.it. Studioso di letteratura e poesia del ‘900, ha collaborato con riviste specializzate (Poesia, Il Foglio clandestino, L’Immaginazione, Metaphorica) ed ha ideato e tenuto vari recital e reading di poesia contemporanea in giro per l’Italia. Svolge tuttora attività di scrittore, saggista, conferenziere, organizzatore culturale, blogger, performer, editor e consulente editoriale.

La pianista Moira Michelini nasce a Terni ed intraprende gli studi musicali nel Conservatorio “G. Briccialdi” della sua città, diplomandosi in pianoforte con il massimo dei voti, la lode e la menzione. Debutta al teatro “G. Verdi” di Terni nel 1987 e da allora svolge un’intensa attività concertistica sia come solista che in formazioni cameristiche in Italia e all’estero. Numerose anche le sue collaborazioni con importanti orchestre italiane e straniere che l’ha portata a suonare in importanti festival internazionali. Ha registrato per la Rai ed è regolarmente invitata come membro di giurie di concorsi pianistici.

Anche per questo appuntamento, come di consueto, l’associazione “Rosae Maris” presenterà i migliori vini delle aziende del territorio, che in questa occasione saranno: cantina I Vini di Maremma, Fattoria Mantellassi, Il Ponte, La Vigna sul Mare, Macchiabuia e Tenuta Monteti. I posti a sedere al Museo di storia naturale sono limitati per cui si invitano gli amanti della buona musica a volersi assicurare l’opportunità prenotando per tempo al numero dell’associazione Amici del Quartetto al numero 333.9905662 (anche Whatsapp) o scrivendo a amiquart@gmail.com .

Il costo del biglietto è di 10,00 euro (intero) e 8,00 euro (ridotto). L’ingresso è gratuito per i bambini fino ai 10 anni di età.

Il programma completo dell’evento è disponibile sul sito del festival: www.musicwinefestival.it