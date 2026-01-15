Beta: il progetto sulle piante alimurgiche di Tirli protagonista all’Accademia dei Georgofili

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Valorizzare la conoscenza tradizionale legata alle erbe selvatiche alimurgiche, arricchita dallo sguardo e dalle prospettive offerte dalla ricerca sui temi della sostenibilità territoriale.

È stato questo il tema dell’incontro “Piante alimurgiche: una risorsa per il territorio, un valore per la persona” che si è svolto a Firenze all’Accademia dei Georgofili, al quale ha preso parte anche il sindaco di Castiglione della, Pescaia Elena Nappi. Una nuova occasione per presentare i risultati del Progetto Beta – Laboratorio ecosostenibile di Tirli, sostenuto dal Gal Far Maremma e dalla Regione Toscana, del quale il Comune di Castiglione della Pescaia è capofila.

«Essere invitata a raccontare il nostro progetto “Beta” – afferma il sindaco di Castiglione della Pescaia Elena Nappi – in un consesso così autorevole e prestigioso come l’Accademia dei Georgofili di Firenze, che la più antica istituzione al mondo ad occuparsi di agricoltura, ambiente e alimenti, è un grande vanto per l’intera comunità castiglionese. Essere un modello ed un esempio di come si mettono in atto azioni concrete per tramandare, conservare e promuovere le conoscenze di un intero borgo non solo è un’immensa soddisfazione, ma è soprattutto la dimostrazione che il progetto realizzato è il modo giusto per rivitalizzare e rafforzare l’identità di un paese e farlo conoscere alle persone. Parlare del progetto di comunità sulle piante alimurgiche che si trovano nei boschi di Tirli, delle fonti che si trovano sui percorsi che conducono alla frazione e delle straordinarie ricette che si realizzano con quelle piante è stata un’esperienza gratificante e stimolante per portare avanti progettualità simili anche nelle altre frazioni di Castiglione della Pescaia».

Il progetto Beta

Il progetto Beta è un percorso di aggregazione eco–sociale che punta alla riscoperta e valorizzazione degli antichi saperi legati all’uso in cucina delle piante alimurgiche. La comunità di Tirli è stata dotata di un laboratorio multifunzionale dei prodotti del bosco, un luogo di conoscenza e scambio aperto a imprese e start up agricole interessate ad un uso commerciale, ma sostenibile di tali prodotti e che, promuovendo e divulgando l’uso alimentare di piante selvatiche, fiori e frutti del sottobosco, possa offrire anche opportunità di turismo esperienziale e gastronomico.

Questo nuovo incontro ha coniugato il sapere scientifico alle conoscenze tradizionali, mai sopite e da sempre tramandate da tante famiglie a livello locale. Punti di vista diversi e complementari su un tema che sta riscuotendo un sempre maggiore e rinnovato interesse.