Scuola e dimensionamento, Udc: “Responsabilità istituzionale, sussidiarietà e tutela dei territori”

Grosseto. Sulla decisione del Governo di procedere al commissariamento della Regione Toscana in materia di dimensionamento scolastico, Udc Popolari civici per Grosseto richiama con forza i principi di responsabilità istituzionale, sussidiarietà e leale collaborazione tra Stato, Regioni ed enti locali.

“Il dimensionamento della rete scolastica – sottolinea Camilla Terrosi, segretaria comunale dell’Udc di Grosseto – è una materia particolarmente delicata, che richiede responsabilità istituzionale, ascolto dei territori e una forte tutela del diritto allo studio. Le decisioni non possono essere calate dall’alto, ma devono nascere da un confronto serio e costruttivo, capace di tenere insieme l’interesse generale e le esigenze concrete delle comunità locali”.

Pur riconoscendo la necessità di adeguare il sistema scolastico alle trasformazioni demografiche in atto, Udc Popolari civici per Grosseto evidenzia come, soprattutto nelle aree interne e periferiche della provincia, la presenza della scuola rappresenti un presidio educativo, sociale e culturale fondamentale per la tenuta delle comunità locali.

“Una riforma equilibrata – prosegue la nota – può nascere solo da un confronto serio e costruttivo tra il Ministero dell’Istruzione, la Regione Toscana e gli enti locali, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà e dell’autonomia territoriale. Servono criteri chiari, strumenti adeguati e tempi sostenibili, per garantire la continuità didattica e tutelare il diritto allo studio”.

Udc Popolari civici per Grosseto invita infine tutte le forze politiche e sociali a mantenere un approccio responsabile e non ideologico: “La scuola non deve diventare terreno di contrapposizione. Al centro devono restare gli studenti, le famiglie e le comunità educative. Solo attraverso cooperazione istituzionale, ascolto dei territori e buon senso si può garantire un sistema educativo diffuso, inclusivo e di qualità”.