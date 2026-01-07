Via Ariosto, l’opposizione: “Tante ordinanze, nessuna soluzione. Emergenza annunciata ai danni dei cittadini”

Gavorrano (Grosseto). “La vicenda di via Ludovico Ariosto, nella frazione di Filare, rappresenta ormai l’emblema di una gestione amministrativa che interviene sempre e solo in emergenza, senza mai affrontare alla radice i problemi strutturali del territorio”.

A dichiararlo, in un comunicato, è “Noi, per Gavorrano!”, gruppo di opposizione nel Consiglio comunale del paese maremmano.

“Nel corso del 2025 e anche nei giorni scorsi, la sindaca Stefania Ulivieri ha emanato numerose ordinanze sulla stessa strada, tutte motivate da ragioni di sicurezza, dissesto e rischio di frana, sperimentazioni e chi più ne ha più ne metta. Una sequenza di atti che dimostra chiaramente come la criticità fosse ben conosciuta, senza che però sia mai stata individuata una soluzione definitiva – continua la nota –. L’ultima ordinanza dispone la chiusura di un tratto stradale per pericolo di smottamento, ma fa emergere un aspetto ancora più grave: il segmento interessato insiste su terreno privato e non su suolo pubblico. L’esproprio, mai completato negli anni, oggi complica ulteriormente la gestione dell’emergenza e pone interrogativi seri sulle responsabilità amministrative accumulate nel tempo”.

“Ci troviamo così di fronte a un paradosso: una strada utilizzata quotidianamente dai cittadini, oggi chiusa per motivi di sicurezza, che non è mai stata pienamente acquisita al patrimonio comunale. Un’anomalia che si trascina da anni e che oggi si traduce in disagi concreti per i residenti – prosegue il comunicato -. Le ordinanze si susseguono, ma il quadro non cambia: nessuna programmazione chiara, nessun intervento strutturale, solo provvedimenti tampone che scaricano sui cittadini le conseguenze di scelte mai affrontate. Via Ariosto non è un problema improvviso, ma una fragilità nota e più volte segnalata. I cittadini hanno diritto a risposte certe sulla natura giuridica della strada, sugli interventi previsti e sui tempi di realizzazione. Continuare a gestire la situazione solo con ordinanze emergenziali non è più accettabile”.

“La sicurezza non si garantisce con atti ripetuti e contraddittori, ma con programmazione, prevenzione e scelte amministrative finalmente definitive. Su via Ariosto il tempo delle pezze è finito. Ora servono responsabilità e soluzioni vere”, termina la nota.