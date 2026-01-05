Nasce il Dipartimento cardio-toraco-neuro-diabetologico: il dottor Limbruno nominato direttore

Grosseto. Il dottor Ugo Limbruno è stato nominato direttore del nuovo Dipartimento cardio-toraco-neuro-diabetologico della Asl Toscana sud est. Limbruno aggiunge questo incarico a quello che lo vede alla guida della Uoc Cardiologia dell’area provinciale grossetana.

La nomina, che va di pari passo alla creazione del nuovo dipartimento multispecialistico, decorre dal 29 dicembre 2025 ed ha una durata di tre anni.

Il medico dal 2007 è in servizio all’Asl Toscana sud est, dapprima come responsabile dell’Emodinamica grossetana e dal 2015 come direttore della Cardiologia all’ospedale Misericordia.

«Ringrazio l’Azienda e il direttore generale per questo nuovo incarico – dichiara il dottor Limbruno -, insieme a tutti i professionisti coinvolti ci mettiamo subito al lavoro per continuare a migliorare la nostra azione, volta ad offrire cure sempre più efficaci alla popolazione».