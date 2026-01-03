Home GrossetoTirrenica, Simiani: “Messa in sicurezza cancellata dal Governo, ma aumentano i pedaggi”
Tirrenica, Simiani: “Messa in sicurezza cancellata dal Governo, ma aumentano i pedaggi”

"Destra senza vergogna: parlamentari del territorio in religioso silenzio"

di Redazione
Grosseto.Il Governo Meloni ha cancellato l’ammodernamento e la messa in sicurezza della Tirrenica, ma continua a colpire cittadini e imprese aumentando i pedaggi. Dal 1° gennaio 2026 il casello di Rosignano arriva, ad esempio, a costare 1 euro per meno di 4 chilometri. Dal tre anni ad oggi gli aumenti sono stati continui, pesantissimi ed esponenziali. Una sequenza assurda di rincari che dimostra una sola cosa: si fa cassa sulla pelle degli utenti senza offrire alcun servizio in cambio”: è quanto dichiara Marco Simiani, capogruppo Pd in Commissione Ambiente di Montecitorio.

“Prima si eliminano gli investimenti, poi si fanno pagare di più gli automobilisti: questo è il metodo della destra: del binomio Salvini – Meloni e dei parlamentari del territorio completamente asserviti a questo scempio. Una scelta cinica e irresponsabile che penalizza la costa toscana, i pendolari e il sistema economico locale. La Tirrenica è diventata il simbolo di una politica infrastrutturale fallimentare, fatta di promesse cancellate e di pedaggi aumentati. Far pagare di più una strada insicura e abbandonata non è solo inaccettabile: è senza vergogna”: conclude Simiani.

