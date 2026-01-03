408 chili di formaggi e ricotta: donazione di un’azienda grossetana all’Emporio solidale

Grosseto. L’Emporio solidale, insieme al presidente dell’associazione Grosseto Città Solidale, Pietro Mondì, al sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e all’assessore al sociale, Carla Minacci, ha ricevuto un importante gesto di solidarietà da parte di un’azienda locale che ha voluto restare anonima.

L’impresa ha infatti donato un totale di 408 chili di prodotti caseari – di cui 175 chili di ricotta e 233 chili di formaggi – destinati alle persone meno abbienti che si rivolgono quotidianamente all’associazione.

Il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al sociale, Carla Minacci, hanno sottolineato l’importanza della collaborazione tra istituzioni e associazioni: “Attraverso l’assessorato al sociale, sosteniamo chi ogni giorno lavora per i più fragili. Questo partenariato tra imprese private, istituzioni e associazioni dimostra come, grazie all’impegno dei volontari, sia possibile costruire una rete concreta di solidarietà sul territorio”.

“Un gesto concreto, silenzioso, ma dal grande valore umano, che dimostra come la sensibilità verso chi si trova in difficoltà possa trasformarsi in un aiuto tangibile per la comunità”, ha commentato Pietro Mondì.

Il ringraziamento va dunque sia all’Emporio solidale, per l’impegno costante e instancabile nel supportare le persone in difficoltà, sia all’azienda locale, che con discrezione e generosità ha offerto un sostegno prezioso, dimostrando che il cuore e la sensibilità verso gli altri sono la vera forza della comunità.