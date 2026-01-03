Home Attualità408 chili di formaggi e ricotta: donazione di un’azienda grossetana all’Emporio solidale
AttualitàAttualità GrossetoGrosseto

408 chili di formaggi e ricotta: donazione di un’azienda grossetana all’Emporio solidale

Il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore al sociale, Carla Minacci, hanno sottolineato l'importanza della collaborazione tra istituzioni e associazioni

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 45 views

Grosseto. L’Emporio solidale, insieme al presidente dell’associazione Grosseto Città Solidale, Pietro Mondì, al sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e all’assessore al sociale, Carla Minacci, ha ricevuto un importante gesto di solidarietà da parte di un’azienda locale che ha voluto restare anonima.

L’impresa ha infatti donato un totale di 408 chili di prodotti caseari – di cui 175 chili di ricotta e 233 chili di formaggi – destinati alle persone meno abbienti che si rivolgono quotidianamente all’associazione.

Il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al sociale, Carla Minacci, hanno sottolineato l’importanza della collaborazione tra istituzioni e associazioni: “Attraverso l’assessorato al sociale, sosteniamo chi ogni giorno lavora per i più fragili. Questo partenariato tra imprese private, istituzioni e associazioni dimostra come, grazie all’impegno dei volontari, sia possibile costruire una rete concreta di solidarietà sul territorio”.

“Un gesto concreto, silenzioso, ma dal grande valore umano, che dimostra come la sensibilità verso chi si trova in difficoltà possa trasformarsi in un aiuto tangibile per la comunità”, ha commentato Pietro Mondì.

Il ringraziamento va dunque sia all’Emporio solidale, per l’impegno costante e instancabile nel supportare le persone in difficoltà, sia all’azienda locale, che con discrezione e generosità ha offerto un sostegno prezioso, dimostrando che il cuore e la sensibilità verso gli altri sono la vera forza della comunità.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Muore a 52 anni stroncata da un malore:...

Danza contemporanea e arte: torna nella Chiesa dei...

Attacco degli Usa al Venezuela: la condanna di...

Udc: Camilla Terrosi nominata commissario comunale

Calze per i piccoli pazienti e 3500 euro...

Tirrenica, Simiani: “Messa in sicurezza cancellata dal Governo,...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: