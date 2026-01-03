Cimitero comunale: proseguono i lavori di manutenzione straordinaria dei vialetti

Follonica (Grosseto). L’amministrazione comunale di Follonica annuncia con soddisfazione che procedono spediti i lavori di manutenzione straordinaria dei vialetti all’interno del cimitero comunale. L’intervento, finanziato con un investimento complessivo di 190.000 euro, raggiungerà il duplice obiettivo di migliorare la sicurezza e restituire il decoro che un luogo di profondo rispetto e memoria merita.

I lavori affrontano il problema annoso delle malerbe infestanti adottando una soluzione innovativa, ecologica e naturale, realizzata tramite una miscela di inerte di cava arricchito con calce idrata.

“Il nostro impegno – dichiara il sindaco di Follonica Matteo Buoncristiani – è rivolto alla cura e alla valorizzazione di tutti gli spazi pubblici, a partire da quelli che custodiscono la nostra memoria. Con questo importante progetto, i vialetti del cimitero risulteranno a breve rinnovati, ordinati e pienamente fruibili. Desidero ringraziare di cuore la cittadinanza per la pazienza e gli uffici per la loro professionalità, che permettono di tradurre la nostra visione in quest’opera concreta, restituendo alla struttura la dignità e la tranquillità che i nostri cari meritano”.

“Siamo particolarmente orgogliosi di aver scelto una soluzione tecnica che non solo garantisce vialetti più stabili e sicuri per i visitatori, ma che è anche ecologica e sostenibile, ostacolando naturalmente la crescita delle erbacce nel pieno rispetto dell’ambiente. L’investimento di 190.000 euro ha centrato l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e decoro. Continueremo a vigilare per il costante mantenimento del cimitero, la casa della nostra memoria”, spiega l’assessore Stefania Turini.

L’amministrazione ribadisce la gratitudine ai cittadini per la collaborazione durante i mesi di cantiere. Le operazioni sono in corso limitando al massimo i disagi e garantendo l’accesso alle tombe.