Terme di Roselle, Rosini: “Il Comune ha lasciato scadere la concessione nel silenzio, perchè?”

Grosseto. “Durante l’intervento in Consiglio comunale sul Documento unico di programmazione 2026–2028 ho posto una questione grave, che l’amministrazione non può più eludere”.

A dichiararlo è Stefano Rosini, consigliere comunale del Pd di Grosseto.

“Nel Dup si parla di Roselle, di valorizzazione del territorio, di turismo, di attrattività culturale ed economica – continua Rosini -.Ma c’è una grande assenza, o meglio una grande contraddizione, che in Consiglio comunale non si può ignorare: le Terme di Roselle. Ho appreso, e in aula ho chiesto formalmente conferma, che esisteva una concessione rilasciata dalla Regione Toscana al Comune di Grosseto per le Terme di Roselle, nel centro di Roselle, e che questa concessione è scaduta nel 2023. L’assessora Vanelli ha confermato questo dato. Siamo davanti a un fatto politicamente gravissimo. Parliamo infatti di: una risorsa termale pubblica; una leva strategica di sviluppo turistico; un elemento chiave per la valorizzazione di Roselle; un asset pubblico capace di attrarre investimenti. Eppure la concessione è scaduta nel silenzio, senza informare il Consiglio comunale e senza che nel Dup vi sia una sola riga su questa perdita”.

“La domanda è semplice, ma pesante – prosegue Rosini –: perché il Comune di Grosseto ha lasciato scadere una concessione così importante? È stata una scelta politica? Una sottovalutazione amministrativa? Una mancanza di visione strategica? O semplicemente nessuno se ne è occupato? Tutte queste ipotesi sono problematiche. Per questo abbiamo chiesto con chiarezza: se e quando la concessione è scaduta (oggi sappiamo: nel 2023); perché non è stata rinnovata; se il Comune intende recuperarla; quale progetto esiste oggi sulle Terme di Roselle. A queste domande non è arrivata alcuna risposta politica”.

“Durante la dichiarazione di voto il Partito Democratico ha votato contro il Dup 2026–2028 non per ragioni ideologiche, ma per responsabilità politica, di fronte a mancate risposte su questioni oggettive e strategiche – sottolinea Rosini –. Sul tema di Roselle e delle Terme di Roselle, una risposta è arrivata: la concessione è scaduta. Ma non è stato spiegato perché non sia stata rinnovata, né quale strategia esista oggi. Nel Dup non c’è una riga su questo tema. In aula non è stata fornita alcuna spiegazione politica. Questa mancanza è grave. Ricordo all’amministrazione che l’iter per ottenere una concessione termale non è uno schiocco di dita. Il Comune non si ‘autoconcede’ nulla: presenta istanza alla Regione Toscana. Segue un percorso complesso che coinvolge:( cito solo alcuni passaggi): la Regione per il rilascio della concessione; l Comune come soggetto richiedente e pianificatore; Asl, Arpat ed enti ambientali per i pareri tecnici; la Soprintendenza, trattandosi di un’area vincolata; un atto formale di Giunta o Consiglio che dichiari l’interesse pubblico e l’intenzione di procedere”.

“Tutto questo serve tempo, volontà politica e visione. Per questo oggi la questione centrale resta una sola: perché il Comune di Grosseto ha lasciato scadere nel 2023 la concessione delle Terme di Roselle, nel centro di Roselle, senza informare il Consiglio comunale e senza indicare una strategia alternativa – termina Rosini –? Su questo l’amministrazione deve rispondere”.