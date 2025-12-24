Home GrossetoTerme di Roselle, Rosini: “Il Comune ha lasciato scadere la concessione nel silenzio, perchè?”
GrossetoPoliticaPolitica Grosseto

Terme di Roselle, Rosini: “Il Comune ha lasciato scadere la concessione nel silenzio, perchè?”

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 65 views

Grosseto. Durante l’intervento in Consiglio comunale sul Documento unico di programmazione 2026–2028 ho posto una questione grave, che l’amministrazione non può più eludere”.

A dichiararlo è Stefano Rosini, consigliere comunale del Pd di Grosseto.

“Nel Dup si parla di Roselle, di valorizzazione del territorio, di turismo, di attrattività culturale ed economica – continua Rosini -.Ma c’è una grande assenza, o meglio una grande contraddizione, che in Consiglio comunale non si può ignorare: le Terme di Roselle. Ho appreso, e in aula ho chiesto formalmente conferma, che esisteva una concessione rilasciata dalla Regione Toscana al Comune di Grosseto per le Terme di Roselle, nel centro di Roselle, e che questa concessione è scaduta nel 2023. L’assessora Vanelli ha confermato questo dato. Siamo davanti a un fatto politicamente gravissimo. Parliamo infatti di: una risorsa termale pubblica; una leva strategica di sviluppo turistico; un elemento chiave per la valorizzazione di Roselle; un asset pubblico capace di attrarre investimenti. Eppure la concessione è scaduta nel silenzio, senza informare il Consiglio comunale e senza che nel Dup vi sia una sola riga su questa perdita”.

“La domanda è semplice, ma pesante – prosegue Rosini: perché il Comune di Grosseto ha lasciato scadere una concessione così importante? È stata una scelta politica? Una sottovalutazione amministrativa? Una mancanza di visione strategica? O semplicemente nessuno se ne è occupato? Tutte queste ipotesi sono problematiche. Per questo abbiamo chiesto con chiarezza: se e quando la concessione è scaduta (oggi sappiamo: nel 2023); perché non è stata rinnovata; se il Comune intende recuperarla; quale progetto esiste oggi sulle Terme di Roselle. A queste domande non è arrivata alcuna risposta politica”.

“Durante la dichiarazione di voto il Partito Democratico ha votato contro il Dup 2026–2028 non per ragioni ideologiche, ma per responsabilità politica, di fronte a mancate risposte su questioni oggettive e strategiche – sottolinea Rosini –. Sul tema di Roselle e delle Terme di Roselle, una risposta è arrivata: la concessione è scaduta. Ma non è stato spiegato perché non sia stata rinnovata, né quale strategia esista oggi. Nel Dup non c’è una riga su questo tema. In aula non è stata fornita alcuna spiegazione politica. Questa mancanza è grave. Ricordo all’amministrazione che l’iter per ottenere una concessione termale non è uno schiocco di dita. Il Comune non si ‘autoconcede’ nulla: presenta istanza alla Regione Toscana. Segue un percorso complesso che coinvolge:( cito solo alcuni passaggi): la Regione per il rilascio della concessione; l Comune come soggetto richiedente e pianificatore; Asl, Arpat ed enti ambientali per i pareri tecnici; la Soprintendenza, trattandosi di un’area vincolata;  un atto formale di Giunta o Consiglio che dichiari l’interesse pubblico e l’intenzione di procedere”.

“Tutto questo serve tempo, volontà politica e visione. Per questo oggi la questione centrale resta una sola: perché il Comune di Grosseto ha lasciato scadere nel 2023 la concessione delle Terme di Roselle, nel centro di Roselle, senza informare il Consiglio comunale e senza indicare una strategia alternativa – termina Rosini? Su questo l’amministrazione deve rispondere”.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Pioggia e neve: allerta meteo di codice giallo...

Bilancio, Scarlino nel cuore: “Abbiamo votato contro, nessuna...

Bimba rimane sola su un treno, ritrovata e...

La scuola primaria torna alla normalità: il sindaco...

Festività: le variazioni ai servizi di Sei Toscana...

Raccolta dei rifiuti, il Comune: “Riscontrate criticità, Sei...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: