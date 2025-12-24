Natale, il messaggio del Vescovo Bernardino: “La presenza di Gesù è esperienza di pace”

Grosseto. Ecco il messaggio di Natale di Monsignor Bernardino Giordano, Vescovo delle Diocesi di Pitigliano-Sovana-Orbetello e di Grosseto:

“Auguro un sereno e gioioso Natale a tutti voi, ai vostri familiari e anche a coloro che in questo momento stanno affrontando difficoltà: chi è malato negli ospedali, chi vive in solitudine o si sente escluso in alcuni luoghi.

Auguro a ciascuno di voi che la presenza di Gesù possa nascere nella vostra storia, adesso. Questo augurio vuole trasformarsi in pace, diventare un orizzonte per ciascuno di noi, perché la presenza di Gesù sia sempre più condivisa. E nel momento in cui condividiamo questa presenza, troviamo pace nel cuore.

Questa è la sfida del Natale: riconoscere la presenza di Gesù come esperienza di pace.

Solo quando hai qualcuno nel cuore puoi trovare pace. Che questa presenza diventi una forza: più la viviamo, più ci guida nel modo in cui rispondiamo alla vita, dandole senso e significato.

Quindi, auguri: che questo Natale diventi per tutti noi una forza, una decisione, un ringraziamento.

E anche un appuntamento speciale: il 28 dicembre celebreremo una Messa di ringraziamento per la chiusura del Giubileo, un anno di grazia che ci ha accompagnato. A Grosseto, nella Cattedrale, alle 18.30, insieme per ringraziare; a Orbetello, in Duomo, alle 16.00.

Abbiamo un motivo per ringraziare e un motivo per affidare a Dio il nostro cammino.

+Bernardino”,

Gli orari delle celebrazioni

Nel tempo liturgico di Natale il Vescovo Bernardino presiederà le liturgie in entrambe le sue due Diocesi.

Il 24 dicembre: Messa solenne della Notte Santa, alle 23.00, nella Cattedrale di Pitigliano.

Il 25 dicembre, Natale del Signore: Messa solenne, alle 11.00, nella Cattedrale di Grosseto.

Il 28 dicembre, chiusura del Giubileo: Messa di ringraziamento, alle 16.00, nel Duomo di Orbetello; alle 18.30 nella Cattedrale di Grosseto.

Il 31 dicembre: Messa di ringraziamento e canto del Te Deum, alle 17.00, nella Cattedrale di Pitigliano.

Il primo gennaio, Solennità di Maria SS. Madre di Dio, alle 11.00, nella Cattedrale di Grosseto.

Il 5 gennaio, Messa vigiliare nella Solennità dell’Epifania: alle 18.00 nel duomo di Orbetello

Il 6 gennaio, Solennità dell’Epifania del Signore: alle 11.00 nella Cattedrale di Grosseto