Parchi archeologici della Maremma: gli orari di apertura e le iniziative per le festività natalizie

Grosseto. I parchi archeologici della Maremma ricordano tutti gli orari di apertura al pubblico e le iniziative straordinarie in programma nei prossimi giorni, fino al 6 gennaio, in ciascuno dei siti.
Museo archeologico nazionale e Parco archeologico di Cosa
Dal martedì alla domenica, apertura dalle 8.30 alle 17.00 (ultimo ingresso alle 16.30).
Chiuso a Natale, lunedì 29 dicembre e lunedì 5 gennaio.
Mercoledì 24 dicembre, apertura dalle 9.45 alle 18.30. Alle 10.00 visita accompagnata gratuita, a cura del personale del Ministero della cultura, in cui poter ammirare anche il presepe allestito dalla Polisportiva Orbetello Scalo.
Giovedì 1° gennaio, apertura dalle 13.15 alle 18.30. Alle 15.00 visita accompagnata gratuita.
Martedì 6 gennaio, apertura dalle 9.45 alle 18.30. Alle 15.00 visita accompagnata gratuita.
Consigliata la prenotazione all’indirizzo e-mail pa-maremma.parcocosa@cultura.gov.it o al numero +39.0564.881421
Parco archeologico di Roselle
Apertura tutti i giorni, dalle 8.15 alle 17.15 (ultimo ingresso alle 16.30).
Chiuso a Natale.
Mercoledì 24 dicembre apertura dalle 8.15 alle 16.30.
Giovedì 1° gennaio apertura dalle 10.45 alle 16.15 (ultimo ingresso alle 15.45). Visita accompagnata compresa nel biglietto alle 11.15 e 14.15, a cura del personale del Ministero della cultura.
Martedì 6 gennaio apertura dalle 8.15 alle 16.30.
Info Point aperto sabato e domenica dalle 8.45 alle 12.45.
Consigliata la prenotazione all’indirizzo e-mail pa-maremma.parcoroselle@cultura.gov.it, o ai numeri +39.0564.402403 e 331.6194577.
Parco archeologico di Vetulonia
Apertura dal martedì alla domenica, dalle 8.30 alle 16.30 (ultimo ingresso alle 16.00).
Chiuso a Natale, lunedì 29 dicembre e lunedì 5 gennaio.
Mercoledì 24 dicembre apertura dalle 8.30 alle 16.30.
Giovedì 1° gennaio apertura dalle 11.00 alle 16.00. Visita accompagnata gratuita, a cura del personale del Ministero della cultura, alla Tomba della Pietrera, alle 11.45 e alle 15.15.
Martedì 6 gennaio apertura dalle 8.30 alle 16.30.
Consigliata la prenotazione all’indirizzo e-mail pa-maremma.parcovetulonia@cultura.gov.it o al numero +39.331.6216340.