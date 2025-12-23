Home Castiglione della PescaiaParchi archeologici della Maremma: gli orari di apertura e le iniziative per le festività natalizie
Parchi archeologici della Maremma: gli orari di apertura e le iniziative per le festività natalizie

di Redazione
Grosseto. I parchi archeologici della Maremma ricordano tutti gli orari di apertura al pubblico e le iniziative straordinarie in programma nei prossimi giorni, fino al 6 gennaio, in ciascuno dei siti.

Museo archeologico nazionale e Parco archeologico di Cosa

Dal martedì alla domenica, apertura dalle 8.30 alle 17.00 (ultimo ingresso alle 16.30).

Chiuso a Natale, lunedì 29 dicembre e lunedì 5 gennaio.

Mercoledì 24 dicembre, apertura dalle 9.45 alle 18.30. Alle 10.00 visita accompagnata gratuita, a cura del personale del Ministero della cultura, in cui poter ammirare anche il presepe allestito dalla Polisportiva Orbetello Scalo.

Giovedì 1° gennaio, apertura dalle 13.15 alle 18.30. Alle 15.00 visita accompagnata gratuita.

Martedì 6 gennaio, apertura dalle 9.45 alle 18.30. Alle 15.00 visita accompagnata gratuita.

Consigliata la prenotazione all’indirizzo e-mail pa-maremma.parcocosa@cultura.gov.it o al numero +39.0564.881421

Parco archeologico di Roselle

Apertura tutti i giorni, dalle 8.15 alle 17.15 (ultimo ingresso alle 16.30).

Chiuso a Natale.

Mercoledì 24 dicembre apertura dalle 8.15 alle 16.30.

Giovedì 1° gennaio apertura dalle 10.45 alle 16.15 (ultimo ingresso alle 15.45). Visita accompagnata compresa nel biglietto alle 11.15 e 14.15, a cura del personale del Ministero della cultura.

Martedì 6 gennaio apertura dalle 8.15 alle 16.30.

Info Point aperto sabato e domenica dalle 8.45 alle 12.45.

Consigliata la prenotazione all’indirizzo e-mail pa-maremma.parcoroselle@cultura.gov.it, o ai numeri +39.0564.402403 e 331.6194577.

Parco archeologico di Vetulonia

Apertura dal martedì alla domenica, dalle 8.30 alle 16.30 (ultimo ingresso alle 16.00).

Chiuso a Natale, lunedì 29 dicembre e lunedì 5 gennaio.

Mercoledì 24 dicembre apertura dalle 8.30 alle 16.30.

Giovedì 1° gennaio apertura dalle 11.00 alle 16.00. Visita accompagnata gratuita, a cura del personale del Ministero della cultura, alla Tomba della Pietrera, alle 11.45 e alle 15.15.

Martedì 6 gennaio apertura dalle 8.30 alle 16.30.

Consigliata la prenotazione all’indirizzo e-mail pa-maremma.parcovetulonia@cultura.gov.it o al numero +39.331.6216340.

