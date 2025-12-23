Il Prefetto in visita alle centrali operative: auguri e ringraziamenti al personale

Grosseto. Nelle giornate del 22 e 23 dicembre, il Prefetto di Grosseto, Paola Berardino, accompagnata dal Capo di Gabinetto Alessandro Venga, ha fatto visita alle centrali operative della Questura, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, del servizio di emergenza sanitaria 118 e della Polizia Municipale di Grosseto.

La visita è stata occasione per rivolgere personalmente gli auguri per le festività e per esprimere un sentito ringraziamento al personale in servizio, impegnato quotidianamente nelle attività di coordinamento e risposta alle emergenze a tutela della sicurezza e dell’assistenza alla cittadinanza, anche nei giorni festivi.

Nel corso degli incontri, il Prefetto ha potuto confrontarsi con gli operatori delle diverse centrali operative, sottolineando l’importanza della collaborazione interistituzionale e del costante impegno nel garantire interventi tempestivi ed efficaci.

La visita si è conclusa con un saluto e un augurio di buon lavoro e di serene festività a tutto il personale.