“K-Pop music is coming soon in Demon Hunters and Soda Pop”: live show al Parco Centrale

Follonica (Grosseto). Arriva il 10 agosto 2026, sul palco del Parco Centrale di Follonica, per il Follonica Summer Nights “K-Pop music is coming soon in Demon Hunters and Soda Pop”, il live show tribute che reinterpreta in chiave spettacolare l’universo emozionante e dinamico delle serie coreane da cui trae ispirazione.

E’ il primo tributo italiano con già più di 20.000 biglietti venduti nelle prime date del tour partito in questi giorni in Italia.

Un’esperienza immersiva che fonde musica, narrazione e visual. A dare voce e carattere allo show saranno i cantanti dal vivo, il brillante trio femminile, e soprattutto la straordinaria band dei Soda Pop, capace di ricreare con autenticità e potenza l’universo sonoro tipico del K-pop. A trasformare ogni scena in un vortice coreografico, un corpo di ballo composto da 10 performer, che con precisione e dinamismo dà vita a movimenti spettacolari. Ad accompagnare il pubblico, con simpatia e spirito giocoso, la presenza iconica della Mascotte Tiger. Lo spettacolo prende forma attraverso un allestimento scenico dal forte impatto visivo: luci laser, Led wall, effetti speciali luminosi e visual immersivi che trasformano il palco in un ambiente futuristico e sorprendente.

I biglietti saranno in vendita da domani, 24 dicembre, alle 10.00 su Ticketone.

Disponibile “Meet & Great” finale, un momento speciale con gli artisti.

Include:

un biglietto per lo show;

“Meet&Greet”.

Al termine dello spettacolo, i fan avranno l’occasione unica di incontrare da vicino gli artisti, salutare il cast dei cantanti e scattare una foto ricordo con la mitica Mascotte. Un momento esclusivo pensato per condividere sorrisi, emozioni e vivere da protagonisti la magia dello show. Un’opportunità imperdibile per chi vuole portare a casa un ricordo ancora piu’ speciale della serata.