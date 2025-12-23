Home GrossetoFestività natalizie: variazioni di apertura per alcuni presidi e servizi della Asl
Festività natalizie: variazioni di apertura per alcuni presidi e servizi della Asl

di Redazione
Grosseto. In occasione della festività natalizie, sono in programma variazioni di apertura nei seguenti presidi e servizi Asl della provincia di Grosseto.

Il 24 e il 31 dicembre pomeriggio gli uffici dell’Anagrafe sanitaria resteranno chiusi al pubblico. Resta invariato, in entrambi i giorni, l’orario della mattina.

Nei giorni 2 e 5 gennaio 2026 gli uffici della Medicina legale grossetana resteranno chiusi, sia per il servizio di front-office, sia per quello di back-office.

Il 24 e il 31 dicembre lo sportello Cuplp della sede di Grosseto (nella palazzina della òibera professione del presidio ospedaliero) effettuerà chiusura anticipata alle 18.

Nei giorni 24 e 31 dicembre gli uffici di Assistenza protesica di Follonica, in via Europa e, Massa Marittima, in via Risorgimento, resteranno chiusi.

Il 2 gennaio 2026 sarà chiuso l’ufficio di Assistenza protesica di Grosseto, a Villa Pizzetti.

