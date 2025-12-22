Home GrossetoUna nuova biblioteca per la Pediatria: donazione di Banca Tema al reparto del Misericordia
Una nuova biblioteca per la Pediatria: donazione di Banca Tema al reparto del Misericordia

La collezione di libri e la biblioteca vanno ulteriormente ad arricchire le possibilità di intrattenimento e divertimento già presenti nello spazio ludico del reparto.

di Redazione
Grosseto. Tante storie da sfogliare per le bambine e i bambini della Pediatria.

Nel reparto dell’ospedale Misericordia è arrivata una nuova biblioteca. La donazione è stata presentata nei giorni scorsi, alla presenza della direttrice del reparto Susanna Falorni, con lo staff medico e infermieristico della Pediatria e del direttore medico di presidio, Michele Dentamaro.

L’iniziativa è di Banca Tema, rappresentata all’incontro da Francesco Gentili, e la collaborazione di Giunti Editore, che ha selezionato una collezione di libri di vari autori, adatti a tutte le fasce d’età dell’infanzia, come ha spiegato Simona Betti, area manager Centro Italia di Giunti Editore.

La collezione di libri e la biblioteca vanno ulteriormente ad arricchire le possibilità di intrattenimento e divertimento già presenti nello spazio ludico del reparto.

