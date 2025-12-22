La Uil: “Volantino con contenuti offensivi e lesivi, interrompiamo i rapporti con la Cisl”

Grosseto. Con una nota via Pec, la segreteria della Uil Fpl ha comunicato l’interruzione dei rapporti con la Cisl Fp.

“Questo a seguito della diffusione di un volantino da parte della Cisl con contenuti ritenuti dalla Uil Fpl offensivi e lesivi dell’immagine dell’organizzazione sindacale con decorrenza immediata per quanto riguarda trattative e altre attività sindacali relative all’ambito dei comparti di competenza connessi a sanità, enti locali e terzo settore – si legge in una nota del sindacato -. Nel volantino si allude in modo esplicito ad un accordo che sarebbe scaturito con l’azienda con immagini esplicite che mettono sul tavolo denaro per saldare le eccedenze orarie accumulate dai lavoratori negli anni. Quello che sorprende è ormai una volontà di rottura da parte della Cisl Fp ad ogni livello istituzionale”.

“Indigna il linguaggio usato ed esplicitato nel volantino, un linguaggio che non fa parte di un confronto civile, anche acceso se necessario, che dovrebbe essere alla base dei rapporti anche tra organizzazioni sindacali – sottolinea il sindacato –. Nel caso specifico della questione si usano termini offensivi e la Uil Fpl evidenzia come, da parte della Cisl Fp, non sia stata avanzata alcuna proposta alternativa e si è limitata a domande e osservazioni che nulla hanno a che vedere con la soluzione concreta del problema. Così come si rileva che sulla liquidazione dei progetti finanziati dalla Regione si è cercato solo di ritardare i pagamenti ai lavoratori che si sono sacrificati e si stanno sacrificando per mantenere i servizi”.

“Infine, sono molti i lavoratori che ringraziano per la firma della Cisl Fp sul nuovo contratto di lavoro che ha portato poche risorse, rispetto alla perdita del potere di acquisto, nelle tasche di chi continua a mantenere alti i livelli di un servizio sanitario sempre più indebolito da tagli e carenza di professionisti – termina la nota -. Da oggi pertanto la Uil Fpl interrompe i rapporti con la Cisl Fp, auspicando per il futuro un comportamento più rispettoso nel linguaggio che non ha nulla di civile”.