“Suoni di Natale fra le antiche Pievi”: il Trio Lanzini chiude la rassegna musicale

Roccastrada (Grosseto). Sarà la chiesa di San Michele Arcangelo a Sassofortino, sabato 27 dicembre alle 21, a concludere la rassegna “Suoni di Natale fra le antiche Pievi”, organizzata dall’assessorato alla cultura del Comune di Roccastrada in collaborazione con l’associazione Amici del Quartetto e le parrocchie del territorio.

Dopo aver portato gli auguri natalizi già a Ribolla e a Roccastrada, le note natalizie giungono questa volta nell’altra frazione roccastradina con il concerto del Trio Lanzini, formato dai membri della nota famiglia musicale grossetana con Elisa al violino, Michele al violoncello e il padre Giovanni al clarinetto, con un accattivante programma che spazierà dal repertorio classico fino all’opera e all’operetta e con un finale tutto natalizio.

Famiglia di musicisti da tre generazioni, quella dei Lanzini riunisce in questo delizioso trio il padre Giovanni, clarinettista di lungo corso e di fama internazionale, con i figli Michele ed Elisa, docenti presso i Licei Musicali e professionisti membri di orchestre e di gruppi di musica da camera di rilievo. Il gruppo, che ha già fatto già parlare così bene sia il pubblico che la critica musicale in ambito nazionale e internazionale, ha al suo attivo anche la recente uscita del cd “Salotto musicale”, che contiene molte delle musiche che verranno eseguite nella serata.

Dopo un esordio infatti tutto mozartiano con alcune delle più celebri arie del compositore salisburghese, toccherà poi a Giuseppe Verdi con la bellissima Fantasia sulla “Traviata” per proseguire con i ritmi spagnoli della “Carmen” di Bizet e concludere con tutta la gioia e l’energia dell’operetta “ La Vedova Allegra” di Franz Lehar, che già predisporrà gli ascoltatori ai prossimi festeggiamenti per il Capodanno. Non mancherà però neanche un tocco natalizio, con l’esecuzione di un simpatico medley dei brani più noti.

Anche il concerto a Sassofortino sarà ad ingresso gratuito ed è stato organizzato anche in collaborazione con la parrocchia della frazione roccastradina.