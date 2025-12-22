Sanità, L’Alternativa: “Lanciamo raccolta fondi per migliorare l’ambulatorio della frazione”

Castiglione della Pescaia (Grosseto). La lista civica L’Altenrativa lancia una raccolta fondi “concreta e urgente per migliorare l’ambulatorio medico di Buriano, un presidio fondamentale per tutta la comunità”.

“L’obiettivo è l’acquisto di due persiane e di un condizionatore d’aria, interventi semplici, ma indispensabili per garantire dignità, comfort e sicurezza a pazienti e personale sanitario – continua la nota del gruppo di opposizione in Consiglio comunale –. I consiglieri della lista civica L’Alternativa daranno il buon esempio: devolveranno interamente il gettone di presenza dell’anno 2025 come primo contributo alla raccolta. Negli anni Buriano è stata progressivamente privata di servizi, attività e opportunità, perdendo attrattività sia per i residenti sia per i visitatori. Noi crediamo che la salute non possa aspettare e che un territorio viva solo se chi lo abita se ne prende cura, insieme”.

“Ora tocca a tutti noi. Anche un piccolo contributo può fare la differenza. Nei prossimi giorni ci rivolgeremo agli uffici comunali per chiedere tutte le opportune autorizzazione per l’esecuzione dei lavori – termina il comunicato -. Chi desidera contribuire può rivolgersi a: Ianetta Giannotti o Aldo Iavarone”.