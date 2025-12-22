Strada dei Poderi Alti, l’opposizione: “Serve chiarezza su classificazione e manutenzione”

Gavorrano (Grosseto). Il gruppo consiliare Noi, per Gavorrano! ha presentato un’interrogazione a prima firma del consigliere Giacomo Signori, di Forza Italia, per fare piena chiarezza sulla classificazione giuridica e sullo stato di manutenzione della Strada dei Poderi Alti, nel territorio della frazione di Caldana.

“Si tratta di un tracciato viario di grande rilevanza paesaggistica, ambientale e fruitiva, che collega Caldana alla località Poderi Alti e che rappresenta uno snodo strategico per l’accesso ai boschi della riserva naturale delle Bandite di Scarlino, oltre a costituire un collegamento naturale verso il Puntone, Cala Violina e Punta Ala – si legge in una nota del gruppo di opposizione -. Una strada, dunque, non marginale, ma di interesse pubblico, turistico e ambientale. L’interrogazione nasce da un’evidente contraddizione contenuta negli strumenti urbanistici comunali. Nei precedenti atti di pianificazione, approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 76 del 4 novembre 2005, la Strada dei Poderi Alti risultava classificata come ‘strada vicinale’. Nel vigente strumento urbanistico, invece, la stessa strada viene indicata come ‘viabilità minore/non classificata’. Una difformità che genera confusione amministrativa e che ha ricadute dirette sulle competenze manutentive e sulla possibilità di programmare interventi concreti”.

“A questo si aggiunge una situazione di degrado ormai evidente: fondo stradale deteriorato, banchine ammalorate e numerosi punti di potenziale pericolo, condizioni più volte segnalate e ben note all’amministrazione comunale – prosegue il comunicato –. Da qui la richiesta di chiarimenti: se la strada è vicinale ad uso pubblico, al Comune compete il 50% degli oneri di manutenzione; se è comunale, la responsabilità è interamente a carico dell’ente. In entrambi i casi, però, non è più accettabile che la strada resti in questo stato. Con l’interrogazione si chiede quindi al sindaco di chiarire in modo formale la classificazione della Strada dei Poderi Alti, di spiegare le motivazioni che hanno portato alla riclassificazione nel nuovo strumento urbanistico e di indicare se siano stati effettuati sopralluoghi tecnici, se esista una programmazione degli interventi e quali risorse economiche siano state, o si intendano, destinare alla manutenzione”.

“Il gruppo consiliare rivolge l’attenzione anche all’assessore ai lavori pubblici Daniele Tonini e all’assessore Simon Brunetti, caldanese, dai quali ci si attenderebbe una maggiore sensibilità verso le problematiche della frazione di Caldana. Purtroppo, la percezione diffusa tra i cittadini è quella di un territorio spesso trascurato, nonostante le sue criticità siano note da tempo. Caldana non può continuare a essere snobbata. La sicurezza, la fruibilità e la valorizzazione del territorio passano anche dalla manutenzione della viabilità minore, che non è affatto ‘minore’ per chi la percorre ogni giorno e per chi vive e lavora in quelle zone – termina la nota –. Su questo tema attendiamo risposte chiare e impegni concreti da parte dell’amministrazione”.