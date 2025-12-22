Bilancio regionale: oltre 9,6 milioni di euro alla provincia di Grosseto per sviluppo e sicurezza

Grosseto. L’approvazione del bilancio regionale avvenuta venerdì scorso rappresenta un passaggio importante per la provincia di Grosseto, che vede riconosciuta in modo concreto l’attenzione della Regione Toscana con risorse significative destinate allo sviluppo, alla sicurezza e al completamento di opere strategiche.

A sottolinearlo sono Leonardo Marras, assessore regionale all’economia, al turismo e alle politiche agricole, e Lidia Bai, consigliera regionale, che esprimono soddisfazione per i risultati ottenuti.

“Con questo bilancio – spiegano – oltre 9 milioni e 600mila euro saranno destinati ad 11 Comuni della provincia di Grosseto per interventi di sviluppo e per la messa in sicurezza di edifici e spazi pubblici. In larga parte si tratta di interventi già programmati e finanziati negli anni precedenti, che vengono oggi confermati e rafforzati, garantendo continuità amministrativa e certezze agli enti locali. È un segnale chiaro della volontà della Regione di investire sui territori, sostenendo i Comuni con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita delle comunità”.

Di queste risorse del bilancio regionale fanno parte anche contributi fondamentali che assicurano il proseguimento di opere d’interesse collettivo già avviate, tra cui l’accordo di programma per la realizzazione degli interventi di bonifica del sito ex Sitoco di Orbetello e la variante alla strada provinciale 4 Pitigliano–Santa Fiora, infrastruttura strategica per la mobilità e per il collegamento delle aree interne.

“Provvedimenti attesi – concludono Marras e Bai – che dimostrano l’attenzione concreta della Regione Toscana verso la Maremma e i suoi bisogni. Il bilancio approvato è uno strumento che guarda allo sviluppo sostenibile, alla sicurezza e alla valorizzazione dei territori, dando continuità a impegni già assunti e traducendo le scelte politiche in risultati tangibili per cittadini ed enti locali”.

I contributi

Di seguito il dettaglio dei contributi stanziati: