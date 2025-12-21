“Stai nel Chill”: giochi da tavolo e di ruolo dedicati ai ragazzi della frazione

Manciano (Grosseto). Il Comune di Manciano, attraverso l’assessorato alle politiche giovanili, promuove l’edizione marsilianese di “Stai nel Chill – Manciano Local Hub”, un’iniziativa pensata per offrire ai più giovani occasioni di incontro, socialità e divertimento in un contesto sano e inclusivo.

Il progetto prevede una serie di appuntamenti gratuiti dedicati ai ragazzi, incentrati sui giochi da tavolo e di ruolo, realizzati con il supporto dell’associazione Bandus. Le attività si svolgeranno nella sala parrocchiale di Marsiliana, sempre dalle 21 alle 23.

Il primo incontro è in programma martedì 23 dicembre, seguito da un secondo appuntamento domenica 28 dicembre. L’edizione marsilianese di “Stai nel Chill” si concluderà venerdì 2 gennaio 2026, offrendo anche durante il periodo delle festività uno spazio di aggregazione dedicato ai più giovani.

Tutte le attività sono completamente gratuite e rientrano nelle azioni promosse dall’amministrazione comunale per favorire la partecipazione attiva dei ragazzi e valorizzare i luoghi di comunità del territorio.

Per informazioni, è possibile contattare l’indirizzo e-mail alessia.lombardi@comune.manciano.gr.it.