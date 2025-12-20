Centro Mare disabili: terminati i lavori di ampliamento e manutenzione della struttura

Orbetello (Grosseto). Presentati i lavori di manutenzione straordinaria e ampliamento del Centro Mare disabili di Orbetello. La struttura di via Pola, in località Murelli, è stata rinnovata ed è pronta rispondere alle nuove esigenze dell’utenza con spazi aggiuntivi per la creazione di un nuovo centro sociale.

I lavori

Gli interventi progettati dall’Azienda Usl Toscana sud est zona Colline dell’Albegna hanno permesso di realizzare la chiusura del portico situato sul retro del fabbricato, dove sono state installate vetrate scorrevoli e una nuova parete laterale in muratura, oltre alla realizzazione di nuovi impianti tecnologici, elettrico e di climatizzazione, necessari per garantire il comfort e l’efficienza del nuovo ambiente.

Compatibilmente con le caratteristiche paesaggistiche e urbanistiche, la struttura è stata ampliata con una superficie complessiva di 140 mq. È stato creato un nuovo ambiente chiuso di 93 mq e sono state eseguite opere di manutenzione finalizzate alla messa in sicurezza degli architravi del fabbricato, oltre a interventi sulla recinzione per adeguare l’accessibilità dell’area.

L’opera di riqualificazione e ampliamento è stata finanziata con un investimento di poco più di 300mila euro mediante fondi della Regione Toscana.

«Con questo intervento – ha dichiarato la direttrice della Zona distretto, Roberta Caldesi – abbiamo reso il Centro Mare più grande e in grado di migliorare la qualità dei servizi offerti alla comunità. Ringrazio tutti coloro che hanno seguito e realizzato le opere e tutto il personale impegnato quotidianamente».

La presentazione è avvenuta venerdì 20 dicembre alla presenza del personale sanitario e delle associazioni locali, con l’intervento del sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti, che ha dichiarato: «Uno spazio importante per la condivisione, la socializzazione e anche per la prevenzione. Un sentito ringraziamento alla dottoressa Caldesi per il lavoro svolto nella realizzazione di questo nuovo ambiente che rappresenta un grande traguardo per la comunità».