In Maremma c’è una nuova dottoressa: Alessia consegue la Laurea specialistica

Grosseto. Venerdì 19 dicembre, Alessia Zambernardi ha perseguito la Laurea specialista alla Scuola superiore per mediatori linguistici – Ciels di Padova (Corso di studi magistrale in comunicazione strategica per l’indirizzo di interpretariato di conferenza istituzionale, diplomatica e congressuale), discutendo la tesi dal titolo “Benito Mussolini tra consenso e dissenso. Tradurre la retorica del potere in inglese e russo: il caso di M. Il figlio del secolo di Antonio Scurati”.

Relatrice della tesi la professoressa Manuela Romeo; correlatrice la proforessa Irina Akopova.

Alla neo dottoressa, nativa di Santa Caterina, frazione del borgo pedemontano di Roccalbegna, è stata conferita la votazione di 110 con lode.

I primi tre capitoli della tesi sono stati redatti in lingua italiana e gli ultimi due in lingua russa ed anche la discussione si è tenuta in entrambe le lingue.

Negli ultimi mesi, la neo dottoressa ha affiancato allo studio universitario anche l’attività lavorativa, essendo assunta allo studio legale dell’avvocato Riccardo Cavezzini.

Alla neo dottoressa vanno i complimenti di familiari ed amici.