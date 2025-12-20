Home AmiataIn Maremma c’è una nuova dottoressa: Alessia consegue la Laurea specialistica
AmiataAttualitàAttualità AmiataAttualità Grosseto

In Maremma c’è una nuova dottoressa: Alessia consegue la Laurea specialistica

Alla neo dottoressa, nativa di Santa Caterina, frazione del borgo pedemontano di Roccalbegna, è stata conferita la votazione di 110 con lode

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 0 views

Grosseto. Venerdì 19 dicembre, Alessia Zambernardi ha perseguito la Laurea specialista alla Scuola superiore per mediatori linguistici – Ciels di Padova (Corso di studi magistrale in comunicazione strategica per l’indirizzo di interpretariato di conferenza istituzionale, diplomatica e congressuale), discutendo la tesi dal titolo “Benito Mussolini tra consenso e dissenso. Tradurre la retorica del potere in inglese e russo: il caso di M. Il figlio del secolo di Antonio Scurati”.

Relatrice della tesi la professoressa Manuela Romeo; correlatrice la proforessa Irina Akopova.

Alla neo dottoressa, nativa di Santa Caterina, frazione del borgo pedemontano di Roccalbegna, è stata conferita la votazione di 110 con lode.

I primi tre capitoli della tesi sono stati redatti in lingua italiana e gli ultimi due in lingua russa ed anche la discussione si è tenuta in entrambe le lingue.

Negli ultimi mesi, la neo dottoressa ha affiancato allo studio universitario anche l’attività lavorativa, essendo assunta allo studio legale dell’avvocato Riccardo Cavezzini.

Alla neo dottoressa vanno i complimenti di familiari ed amici.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Manutenzione urgente del Fiora: possibili disagi in paese...

Stefano Brocchetta verso le Olimpiadi del 2028: il...

Falsi Sms: l’Asl Toscana sud est mette in...

Il Comune promuove un corso gratuito di autodifesa...

I “giovani cinquantenni” del paese si ritrovano a...

Comuni montani, Termine: “La riforma rischia di colpire...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: