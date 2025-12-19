“Riflessioni dalla Maremma”: ecco il nuovo libro di Carlo Vellutini con le fotografie di Cesare Moroni

Grosseto. Sì chiama “Riflessioni dalla Maremma” ed è il nuovo libro del giornalista Carlo Vellutini, arricchito dalle fotografie di Cesare Moroni.

Sarà presentato domenica 21 dicembre, alle 17, nella sala della Fondazione Il Sole, in via Uranio 40, a Grosseto. Il libro nasce dall’esperienza della rubrica “Punti di vista”, che Vellutini cura su varie piattaforme social e che si è trasformato in un progetto editoriale più ampio e strutturato.

«L’idea – spiegano Vellutini e Moroni – non è quella di una semplice trasposizione digitale, ma è un’evoluzione, che offre al lettore un percorso di riflessione meditato e profondo sul nostro territorio. Ogni pagina invita a rallentare, a osservare con attenzione, a riscoprire il valore delle piccole cose e dei gesti quotidiani, intrecciando memoria, attualità e prospettive future».

La Maremma è il filo conduttore di questo viaggio. Una terra di radici profonde, di contrasti e di bellezza autentica, ma anche di trasformazioni e criticità. Un territorio che raramente trova spazio nei manuali di storia, ma che ha molto da raccontare. Scrittura e fotografia si intrecciano per restituire un racconto che unisce giornalismo e visione artistica, con l’obiettivo di valorizzare radici, contrasti e cambiamenti.

Il progetto editoriale assume anche una valenza sociale, con il ricavato della vendita del volume che sarà devoluto alla Lilt di Grosseto, a sostegno della prevenzione e della ricerca oncologica.

«La scrittura e la fotografia – spiegano ancora Carlo Vellutini e Cesare Moroni, che ne è anche l’editore – ci hanno dato molto, così come la Maremma, che è la nostra radice e la nostra fonte di ispirazione. Abbiamo sentito l’esigenza di restituire parte di ciò che abbiamo ricevuto, unendo cultura e impegno civile. Per questo abbiamo deciso di devolvere il ricavato alla Lilt di Grosseto. Crediamo che la prevenzione oncologica sia un tema che riguarda tutti e che la consapevolezza possa crescere anche attraverso iniziative culturali. Le presentazioni del libro, oltre a essere un momento per sensibilizzare su questo tema, vogliono diventare anche occasioni di confronto sulla Maremma e sull’Amiata. Chiunque lo desideri potrà esprimere le proprie valutazioni o idee sul territorio e sui diversi argomenti trattati, contribuendo a un dialogo aperto e partecipato, di cui molta gente sente il bisogno, soprattutto in una società in trasformazione, nella quale l’incontro digitale spesso sostituisce quello personale».

La presentazione sarà, dunque, non solo un momento di incontro culturale, ma anche un’occasione di solidarietà e di dibattito.