Spiderman in visita alla Pediatria: battute e fotografie con i piccoli pazienti

di Redazione
Grosseto. Un momento di stupore e felicità per le bambine e i bambini della Pediatria di Grosseto. Lo ha regalato Spiderman che ha fatto visita nel reparto, negli ambulatori e al Pronto soccorso pediatrico.

Il celebre personaggio si è intrattenuto con i piccoli pazienti scambiando battute e prestandosi a fotografie ricordo.

Spiderman è un vero amico della Pediatria grossetana e conosce quello che le bambine e i bambini incontrano quando fanno accesso all’ospedale.

Per questa ragione ogni anno, durante le festività, si presenta in reparto per scambiare qualche battuta con i piccoli pazienti, riuscendo a conquistare un sorriso e un gesto d’intesa.

Tutta l’equipe della Pediatria e del Pronto soccorso pediatrico, con la direttrice Susanna Falorni e il direttore dell’Emergenza urgenza, Mauro Breggia, ringraziano Spiderman per questa sua iniziativa.

