Oggetti, indumenti e giocattoli in vendita: ecco il “Car boot sale” di Amici di Zanzibar e del mondo

L'iniziativa è in programma in piazza Barzanti

di Redazione
Grosseto. Quale momento migliore, se non quello durante le feste natalizie, per comprare e vendere oggettistica, indumenti o giocattoli?

Grazie a un’idea di Cinzia Cappellini, membro dell’associazione grossetana Amici di Zanzibar e del mondo Odv, è nato il “Car boot sale”, il mercatino che sabato 20 e domenica 21 dicembre e tutti i weekend di gennaio si svolgerà in piazza Barzanti, permettendo a tutti gli interessati non solo di comprare, ma anche di vendere ciò che si desidera.

“Credo che l’iniziativa – ha detto Cinzia Cappelliniregistri molta partecipazione da parte dei grossetani. Il mercatino non solo è aperto a chi vuole comprare qualche regalo durante le feste natalizie, ma anche a chi vuole vendere ciò che non usa o non indossa più”.

Il mercatino

Il “Car boot sale” prevede ventiquattro postazioni per la vendita. “Le persone possono venire qui con la propria auto – spiega Cappellini -, portandosi magari un tavolo e pagando il suolo pubblico, e vendere ciò che vogliono. Tra le varie bancarelle, ci sarà anche quella della nostra associazione, Amici di Zanzibar e del mondo Odv, con tanti abiti, suppellettili per la casa e bigiotteria con un taglio e una fantasia tipicamente africana. Chi acquisterà i nostri prodotti sosterrà tutte le nostre attività che da molti anni portiamo avanti nell’isola di Zanzibar”.

Il mercatino si svolgerà in piazza Barzanti, a Grosseto, il 20 e il 21 dicembre, dalle 8 alle 13.30, e tutti i sabati e le domeniche di gennaio 2026.

Per maggiori informazioni e per prenotare una postazione di vendita è possibile chiamare i numeri 328.1235223 o 328.5522927.

Per maggiori informazioni sull’associazione Amici di Zanzibar e del mondo Odv è possibile visitare il sito www.amicidizanzibaredelmondo.org.

