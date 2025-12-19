Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze: elezioni nella scuola, tutti i membri

Gavorrano (Grosseto). Si sono svolte, nella scuola secondaria di Gavorrano, le elezioni del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze (Ccrr), un importante progetto di educazione alla cittadinanza attiva che ha coinvolto tutti gli alunni dell’Istituto.

Il percorso, che ha ricalcato tutte le fasi delle regolari elezioni, è strutturato come una vera esperienza democratica ed ha permesso agli studenti di confrontarsi sui temi della partecipazione, della responsabilità e del bene comune, favorendo lo sviluppo di competenze civiche fondamentali.

Al termine delle votazioni è stata eletta sindaco l’alunna Serena Penes, candidata della lista “Cambiamento in due anni: un passo verso il futuro”, che ha ottenuto il consenso della maggioranza degli studenti.

Gli altri ragazzi che faranno parte del Consiglio sono: Melissa Cannizzaro, Mineta Elezi, Pietro Galoppi, Elia Salvucci, Mattia Signori, Bianca Bartolozzi, Emma Fantini, Anna Giulia Gabrielli e Adele Pacini.

Il progetto del Ccrr rappresenta un fiore all’occhiello della scuola, capace di unire apprendimento teorico ed esperienza pratica, rendendo i ragazzi protagonisti attivi della vita scolastica e della comunità. Attraverso il confronto, la costruzione di programmi elettorali e il rispetto delle regole democratiche, gli studenti hanno potuto sperimentare in prima persona il valore della partecipazione e del dialogo.

Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco del Comune di Gavorrano, Stefania Ulivieri, che ha dichiarato: «Progetti come il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze sono fondamentali per avvicinare le giovani generazioni ai valori della democrazia e della cittadinanza attiva. Vedere tanti studenti coinvolti con entusiasmo e senso di responsabilità è motivo di orgoglio per tutta la comunità. La scuola di Gavorrano dimostra ancora una volta di essere un laboratorio di idee e di futuro».

Anche il dirigente scolastico, Valeria Bonatti, ha espresso grande soddisfazione per il percorso svolto: «Il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze è un’esperienza educativa di altissimo valore formativo. Attraverso questo progetto i nostri studenti imparano a partecipare, a confrontarsi e a prendersi cura della comunità, sviluppando competenze civiche e sociali fondamentali. È questo il senso di una scuola innovativa: formare cittadini consapevoli, responsabili e pronti a costruire il futuro».

Iniziative come questa rafforzano il legame tra scuola e territorio e contribuiscono alla formazione di cittadini consapevoli, responsabili e attenti al futuro. La scuola secondaria di Gavorrano conferma così il proprio impegno nel promuovere una didattica innovativa e inclusiva, capace di educare non solo allo studio, ma anche alla cittadinanza attiva e alla democrazia.

Il sindaco uscente, Adele Maule, ha partecipato all’insediamento ed ha con commozione passato la fascia tricolore a Serena Penes, congratulandosi e augurando a lei e a tutti i consiglieri eletti di fare la sua stessa bella esperienza.