Natale di musica e soldiarietà: il festival “La voce di ogni strumento” sbarca agli Industri

Grosseto. Il Natale del festival “La voce di ogni strumento” è a suon di jazz.

L’appuntamento con il secondo concerto della 15^ stagione organizzata da Agimus Grosseto con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi è per domenica 21 dicembre alle 17.30 al Teatro degli Industri di Grosseto.

Il programma

Il programma prevede in apertura Jole & Leo, di seguito il trio Francesco Maccianti (pianoforte), Gabriele Evangelista (contrabbasso) e Bernardo Guerra (batteria) con i solisti Fabrizio Bosso (tromba) e Stefano Cocco Cantini (sassofono) per una serata di grande musica tra classici jazz e le tradizionali melodie natalizie. A introdurre il concerto sarà Maurizio Franco, uno dei principali musicologi italiani, noto anche a livello internazionale: si occupa di jazz e musica afroamericana sin dagli anni ’70 e insegna Storia ed estetica del jazz e Analisi delle forme compositive e performative jazz ai Civici corsi di Jazz di Milano e ai Conservatori di Parma e Como.

La serata sarà dedicata a Ispro (l’Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica) in collaborazione con Lions International Distretto 108La Toscana.

I biglietti sono in prevendita sulla piattaforma online VivaTicket (anche con la Carta del docente, con i Buoni Cuore Conad e, per i più giovani, con Bonus cultura) e alla Tabaccheria Stolzi in via Roma 58 a Grosseto e saranno in vendita anche al botteghino del teatro prima dello spettacolo.

I musicisti

Fabrizio Bosso è un trombettista e compositore di fama internazionale. Da sempre unisce il profondo amore e rispetto nei confronti della storia e della tradizione jazzistica al desiderio di confrontare il proprio linguaggio con altri mondi musicali. A 17 anni entra nella sua prima big band; a vent’anni collabora con Stefano Bollani, Gianluca Petrella, Gaetano Partipilo, Giuseppe Bassi e Fabio Accardi; a 24 anni debutta a Umbria Jazz e l’anno dopo è ingaggiato per il tour italiano della Carnegie Hall Orchestra. Nel 1999 si aggiudica il premio come “Miglior nuovo talento” della rivista Musica Jazz e viene notato da Enrico Pieranunzi, uno tra i più apprezzati pianisti al mondo, che lo chiama nel suo gruppo. Da lì a poco prende l’avvio il quintetto che per anni viene considerato una delle formazioni di punta della nuova generazione del jazz italiano, gli High Five, con il sassofonista Daniele Scannapieco, Julian Oliver Mazzariello prima e Luca Mannutza poi al pianoforte, il contrabbassista Pietro Ciancaglini e il batterista Lorenzo Tucci. Innumerevoli le collaborazioni prestigiose in carriera: Dee Dee Bridgewater, Dianne Reeves, Rita Marcotulli, Stefano Di Battista, Enrico Rava, Furio di Castri, Rosario Bonaccorso, Sergio Cammariere, Simona Molinari, Raphael Gualazzi, Nina Zilli, Renato Zero, Zucchero, Tiziano Ferro, Joe Barbieri, Claudio Baglioni e Franco Califano.

Stefano “Cocco” Cantini si è approcciato alla musica jazz e al sassofono soprano negli anni ’70 per poi collaborare con numerosi musicisti e artisti di tutto il mondo a partire dagli anni ’90. Tra questi Michel Petrucciani, Phil Collins e Laura Pausini. Ha composto numerose colonne sonore per produzioni teatrali e cinematografiche; suo il sax solista in “Stregati” di Francesco Nuti, vincitore del Nastro d’Argento per la miglior colonna sonora nel 1986. Nel 2006 ha partecipato al Festival International de Jazz di Montreal, mentre nel 2007 ha preso parte al Giotto Jazz Festival di Vicchio. Ha omaggiato Michel Petrucciani e John Coltrane pubblicando due album nel 2001 e nel 2011. Da 25 anni è direttore artistico del Grey Cat Jazz Festival di Follonica. È stato docente al Conservatorio di Livorno e continua a insegnare al Conservatorio di Lucca, all’Istituto musicale comunale “Giannetti” di Grosseto e alla Scuola comunale “Bonarelli” di Follonica.

Il festival “La voce di ogni strumento” è un progetto di Agimus Grosseto con il patrocinio e la collaborazione di Ministero della Difesa, Ministero della Cultura, Regione Toscana, Comune di Grosseto, Comune di Castiglione della Pescaia, Parco della Maremma, Savoia Cavalleria, Centro militare veterinario, 4° Stormo caccia intercettori, Guardia di finanza, 121° Squadriglia radar remota, Comando provinciale dei Carabinieri, Polizia di Stato, Assistenza spirituale Forze armate, Fondazione Grosseto Cultura, Teatri di Grosseto, Parco della Maremma, Lions Club Grosseto Host, Lions Distretto 108LA, Pro Loco Grosseto e Consulta della disabilità del Comune di Grosseto.

Main partner: Castagneto Banca 1910.

Partner del progetto: Algida Benini, Conad, Tecnoseal, Fratelli Massai, Mobo Impianti, Favilli Group; Pluripanel, Admo e Avis.

Sponsor tecnici: B: Rush Eco Hair Beauty Experience, Annalisa atelier, Centro orafo grossetano, Nannoni grappe, Gli Attortellati, Fiorista Patrizia, PuntoCom comunicazione.

Per informazioni: www.agimusgrosseto.it.