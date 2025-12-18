Opere pubbliche: il Comune investe oltre 270mila euro per rendere più sicura la viabilità

Orbetello (Grosseto). Un investimento complessivo di 275mila euro da parte del Comune di Orbetello per riqualificare e rendere più sicura la viabilità con il completamento del rifacimento della strada dei campeggi, i lavori tra via Pantini e via Franceschelli e l’illuminazione pubblica nella zona di Torre Saline.

«Questi tre – spiega il consigliere delegato ai lavori pubblici per il Comune di Orbetello, Roberto Berardi – sono soltanto i primi tra i lavori di ripristino della viabilità in programma. Oltre a essere già stati finanziati, di questi interventi è già stato approvato il progetto esecutivo e presto saranno affidati e cantierati».

90mila euro è il costo previsto per il completamento della riqualificazione della strada dei campeggi :«La strada – sottolinea Berardi – misura circa 2600 metri lineari e, in alcuni tratti, è già stata oggetto di intervento. Con questo progetto andiamo a completare il lavoro volto a garantire una maggiore fluidità e scorrevolezza della viabilità della strada, il cui asfalto è di frequente danneggiato dalle radici dei pini che insistono in quell’area».

Nella stessa area è previsto, inoltre, il completamento dell’illuminazione pubblica della pista ciclo pedonale che collega Torre delle Saline con Albinia e gli stessi campeggi, un intervento che ha previsto un investimento di 35mila euro: «L’ intervento si pone l’obiettivo – dichiara in merito il consigliere delegato – di rendere più vivibile e sicuro il percorso, consentendo alle persone di usufruirne in modo più agevole anche nelle ore serali o notturne per le attività ludiche, sia nel periodo estivo che invernale, e di incentivare la mobilità ciclopedonale e conseguentemente di diminuire l’intensità di traffico veicolare. La nuova illuminazione sarà affine a quella realizzata in precedenza, esaltandone il valore estetico di pregio, in quanto il completamento della nuova illuminazione costituisce arredo urbano, con il duplice risultato ecosostenibile di ottenere un minor consumo energetico e un minor costo di manutenzione di impianto per la durata di circa 30 anni».

Il lavoro di riqualificazione più importante riguarda Orbetello Scalo con il rifacimento di via Franceschelli e una parte di via Pantini, il cui costo previsto è di 150mila euro: «E’ un intervento di manutenzione straordinaria – illustra in conclusione Berardi – per mettere in sicurezza il manto stradale di tutta via Franceschelli e una parte della perpendicolare via Pantini, danneggiata dall’intenso traffico veicolare che ha compromesso, in alcuni tratti, la compattezza dell’asfalto e il regolare drenaggio dell’acqua piovana. Oltre a ripristinare l’asfalto della carreggiata, quindi, saranno sistemati i marciapiedi per favorire la viabilità pedonale e posizionate nuove caditoie per garantire il regolare deflusso dell’acqua piovana».