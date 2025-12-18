Lettura targhe e doppia sbarra: ecco il nuovo sistema per garantire accessi appropriati al Misericordia

Grosseto. Accessi appropriati e garanzia di trovare posti auto per chi ne ha davvero diritto.

È questo l’obiettivo del nuovo sistema di accesso a doppia sbarra e lettura targhe dell’ospedale di Grosseto.

Per garantire l’ingresso e la possibilità di sosta nell’area interna del Misericordia sono in fase di attivazione i sensori a lettura targhe con due sbarramenti meccanici. Un modo per assicurare a coloro che hanno diritto di poter accedere in sicurezza e di trovare un posto per la sosta, evitando ingressi non appropriati.

Chi sono le categorie destinatarie che possono richiedere di entrare e sostare nell’area interna? Oltre ai veicoli aziendali, possono entrare i mezzi delle associazioni di volontariato che si occupano di trasporto sanitario, i fornitori dell’ospedale, le auto titolari di tagliando per persone con disabilità e quelle delle persone non deambulanti che effettuano alcuni tipi di trattamento, ovvero dialisi, camera iperbarica, chemio e radioterapia.

Fornitori e associazioni di volontariato hanno ricevuto alcune settimane fa la comunicazione per attivare la procedura di nuovo accreditamento, mentre gli utenti dell’ospedale, quindi coloro che per trattamenti terapeutici e cure, necessitano di accedere in prossimità del reparto, possono richiedere di registrarsi, muniti della richiesta dello specialista, direttamente alla portineria che si trova nei pressi della rotatoria di via Senese. Qui è presente uno stallo di sosta provvisoria che consente di avvicinarsi in auto allo sportello per espletare la pratica.

Una volta completata la procedura, per accedere con il mezzo all’ospedale sarà sufficiente avvicinarsi con l’auto alla prima sbarra, attendere il riconoscimento e quindi portarsi di fronte alla seconda sbarra. Quando la prima si abbasserà, evitando che altri mezzi non autorizzati si possano accodare, la seconda si aprirà permettendo l’accesso nell’area interna.