La Deceris distribuisce alimenti alle famiglie bisognose: l’assessore Minacci in visita all’associazione

Grosseto. Ieri, come ogni mese, si è svolta la distribuzione alimentare dell’associazione La Deceris dedicata alle persone grossetane in difficoltà.

“Un appuntamento ormai consolidato, che rappresenta un segno concreto di solidarietà e vicinanza alle famiglie del nostro territorio – si legge in una nota dell’associazione –. Per l’occasione abbiamo avuto il piacere di accogliere l’assessore al Sociale del Comune di Grosseto, Carla Minacci, e il consigliere comunale Gino Tornusciolo, che hanno portato la loro presenza e attenzione alle attività del progetto.

“La giornata è stata anche un momento di incontro e condivisione. Oltre agli auguri di Natale rivolti a tutte le famiglie, abbiamo mostrato all’assessore le iniziative e il percorso che portiamo avanti con impegno e costanza, affinché la solidarietà resti un pilastro della nostra comunità – termina il comunicato -. Con questa distribuzione rinnoviamo il nostro impegno a non lasciare indietro nessuno, rafforzando il legame tra istituzioni, volontari e cittadini”.