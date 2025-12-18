“Lavoro tossico”: Isabella Schiavone presenta il suo libro

Orbetello (Grosseto). Venerdì’ 19 dicembre, alle 17.30, Orbetello ospita l’autrice Isabella Schiavone, che presenterà il suo ultimo libro, “Lavoro tossico”, edito da Nutrimenti.

L’evento si svolgerà al centro culturale Il Paragrano, situato in piazza Plebiscito 10, ad Orbetello.

Interverranno la giornalista Sarah Barberis e lo psicologo e psicoterapeuta Gabriele Putelli, che arricchiranno la discussione con le loro preziose prospettive.

Elena Improta, presidente della Fondazione La Casa di Mario, sottolinea l’importanza di “riconoscere che, prima di essere caregiver, siamo innanzitutto donne e uomini, madri e padri, sorelle e fratelli. Troppe volte ci troviamo a ‘subire’ un mondo del lavoro che si presenta tossico e abilista. Non è solo il peso dell’assistenza verso i propri cari a determinare la scelta di lasciare il lavoro, ma spesso è l’ambiente professionale, avvelenato da pregiudizi e arroganza, a creare situazioni insostenibili. Il bullismo non esiste solo nelle scuole. Dilaga anche negli ambienti professionali: dalle aziende ai ministeri, dagli ospedali alle università. A metà tra saggio e inchiesta giornalistica, questo libro analizza il mondo del lavoro tossico, terreno fertile per burnout, straining e mobbing”.

Isabella Schiavone è una giornalista, scrittrice, istruttrice Mindfulness. Ha lavorato 20 anni al Tg1, dove ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il Premio Luchetta Hrovatin con un’inchiesta sulla droga a Scampia; il Premio Pentapolis – Giornalisti per la Sostenibilità, il Diversity Media Awards, il Premio Responsabilità Sociale Amato Lamberti. È ambasciatrice del Telefono Rosa per l’impegno in difesa dei diritti delle donne e a sostegno dei minori. Ha scritto due romanzi presentati al Premio Strega, “Lunavulcano” e “Fiori di mango”, edizioni Il saggio Pratico, Ergo Sum. Ha insegnato teoria e tecnica del giornalismo radiotelevisivo a Tor Vergata.

Lo scorso 3 dicembre la giornalista Rai Isabella Schiavone è stata selezionata tra le 80 donne in tutta Italia ritratte nella la mostra “Le Marianne d’Italia – Il coraggio delle donne”, ospitata alla Camera dei Deputati, con foto di Riccardo Bagnoli e a cura di Paola Severini Melograni.

Un riconoscimento che celebra il ruolo delle donne nel cambiamento culturale, sociale e civile del Paese.

Per informazioni: https://www.isabellaschiavone.com/lavoro-tossico/