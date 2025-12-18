Festività natalizie: modifiche nei servizi bus e negli orari delle biglietterie di Autolinee Toscane

Grosseto. At – Autolinee Toscane informa che durante le festività natalizie i servizi bus avranno delle modifiche in tutto il territorio la Toscana.

Le modifiche variano, ovviamente, tra i vari bacini territoriali serviti da Autolinee Toscane. Per conoscere nei dettagli della propria provincia le modifiche ai servizi bus At invita le proprie clienti e i propri clienti a verificare le informazioni relative su: https://www.at-bus.it/it/servizidinatale2025.

Anche gli orari di apertura e chiusura al pubblico delle biglietterie di Autolinee Toscane avranno delle modifiche durante il periodo delle festività natalizie. Per cui, anche in questo caso, Autolinee Toscane invita le proprie clienti e i propri clienti, al fine di conoscere nei dettagli della propria provincia le modifiche agli orari delle biglietterie, a verificare le informazioni su: https://www.at-bus.it/it/scopri/novita/servizio/biglietterie-modifica-orari-feste-natale-e-capodanno.

Quanto alle modalità di acquisto e alle tariffe di biglietti e abbonamenti (che vanno sempre validati per non finire sanzionati) At invita a controllare le informazioni su Destination Tuscany: biglietti e tariffe | Autolinee Toscane.

Infine, at ricorda che per i servizi gratuiti, le navette e gli eventi con promozioni particolari che At ha organizzato per le festività natalizie assieme a istituzioni e associazioni tutte le informazioni utili alle clienti e ai clienti si possono trovare qui nello Speciale Natale At 2025: https://www.at-bus.it/it/specialenatale.

Per ogni ulteriore informazione Autolinee Toscane invita le/i clienti a consultare il sito at-bus.it o la app at bus (at-bus.it/app), oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800.142424 (dal lunedì alla domenica, dalle 6 alle 24).

Sul sito at-bus.it è possibile trovare le informazioni su tutte le attività, servizi, avvisi, deviazioni, promozioni, progetti, risposte, anche attraverso la pagina delle Faq (frequently asked questions), oltre al travel planner, presenti anche nella app at bus (at-bus.it/app).

Inoltre, si possono anche seguire le informazioni pubblicate sui canali social di Autolinee Toscane: X @AT_Informa; Facebook Autolinee Toscane.