Bilancio, Capitani: “Ho dato voto favorevole, una scelta di responsabilità e coerenza”

Monte Argentario (Grosseto). “In qualità di consigliere comunale di minoranza della Lega nel Consiglio comunale di Monte Argentario, nella seduta di ieri ho espresso voto favorevole all’approvazione del bilancio di previsione 2026/2028. Una scelta ponderata, politica e responsabile, maturata alla luce di due elementi fondamentali”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Walter Capitani, consigliere comunale di minoranza della Lega a Monte Argentario.

“In primo luogo, negli ultimi mesi ho avuto modo di confrontarmi più volte con il sindaco Arturo Cerulli, esponendo alcune mie idee, osservazioni e proposte nell’interesse della comunità dell’Argentario – continua la nota –. Ho sempre trovato ascolto e disponibilità e prendo atto con senso di responsabilità che diverse di quelle riflessioni sono state recepite e tradotte concretamente nei numeri del bilancio appena approvato. Quando il confronto è serio e produce risultati tangibili, è giusto riconoscerlo. In secondo luogo, ritengo che il centrodestra debba essere vissuto come un unicum, capace di lavorare in sinergia quando l’interesse generale lo richiede. Lo dimostra l’esperienza del Governo nazionale guidato da Giorgia Meloni: quando le forze del centrodestra collaborano con lealtà e senso delle istituzioni, l’azione di governo risulta più efficace e incisiva. Questo principio vale anche a livello locale”.

“Per queste ragioni, non posso che esprimere il mio più vivo disappunto verso chi antepone il personalismo politico al buon governo, trasformando l’opposizione in uno strumento pretestuoso e sterile. Il mio modo di interpretare il ruolo di consigliere di minoranza è da sempre chiaro: un’opposizione costruttiva, mai ideologica, mai divisiva, orientata esclusivamente al bene della comunità. Il voto favorevole al bilancio nasce dunque da un senso di responsabilità e dalla convinzione che, quando esistono le condizioni per incidere positivamente sulle scelte amministrative, sia doveroso farlo senza calcoli di parte – termina Capitani -. Continuerò a svolgere il mio ruolo con lo stesso approccio: critico quando necessario, collaborativo quando utile, sempre nell’interesse di Monte Argentario e dei suoi cittadini”.