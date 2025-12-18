Home Costa d'argentoBilancio, Capitani: “Ho dato voto favorevole, una scelta di responsabilità e coerenza”
Costa d'argentoPoliticaPolitica Costa d'ArgentoPolitica Grosseto

Bilancio, Capitani: “Ho dato voto favorevole, una scelta di responsabilità e coerenza”

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 37 views

Monte Argentario (Grosseto).In qualità di consigliere comunale di minoranza della Lega nel Consiglio comunale di Monte Argentario, nella seduta di ieri ho espresso voto favorevole all’approvazione del bilancio di previsione 2026/2028. Una scelta ponderata, politica e responsabile, maturata alla luce di due elementi fondamentali”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Walter Capitani, consigliere comunale di minoranza della Lega a Monte Argentario.

“In primo luogo, negli ultimi mesi ho avuto modo di confrontarmi più volte con il sindaco Arturo Cerulli, esponendo alcune mie idee, osservazioni e proposte nell’interesse della comunità dell’Argentario – continua la nota. Ho sempre trovato ascolto e disponibilità e prendo atto con senso di responsabilità che diverse di quelle riflessioni sono state recepite e tradotte concretamente nei numeri del bilancio appena approvato. Quando il confronto è serio e produce risultati tangibili, è giusto riconoscerlo. In secondo luogo, ritengo che il centrodestra debba essere vissuto come un unicum, capace di lavorare in sinergia quando l’interesse generale lo richiede. Lo dimostra l’esperienza del Governo nazionale guidato da Giorgia Meloni: quando le forze del centrodestra collaborano con lealtà e senso delle istituzioni, l’azione di governo risulta più efficace e incisiva. Questo principio vale anche a livello locale”.

“Per queste ragioni, non posso che esprimere il mio più vivo disappunto verso chi antepone il personalismo politico al buon governo, trasformando l’opposizione in uno strumento pretestuoso e sterile. Il mio modo di interpretare il ruolo di consigliere di minoranza è da sempre chiaro: un’opposizione costruttiva, mai ideologica, mai divisiva, orientata esclusivamente al bene della comunità. Il voto favorevole al bilancio nasce dunque da un senso di responsabilità e dalla convinzione che, quando esistono le condizioni per incidere positivamente sulle scelte amministrative, sia doveroso farlo senza calcoli di parte – termina Capitani -. Continuerò a svolgere il mio ruolo con lo stesso approccio: critico quando necessario, collaborativo quando utile, sempre nell’interesse di Monte Argentario e dei suoi cittadini”.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

I ragazzi del 1975 si ritrovano in paese...

Nasce il gruppo consiliare “Noi Moderati-Maie-Centro Popolare”: “Costruiamo...

Opere pubbliche: il Comune investe oltre 270mila euro...

“Lavoro tossico”: Isabella Schiavone presenta il suo libro

Muore ex consigliere comunale e figura storica della...

Gioventù Nazionale in campo per la solidarietà: raccolta...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: