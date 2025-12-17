“L’altro genere. Scrittrici di Maremma”: ultimi due appuntamenti della rassegna letteraria

Grosseto. Si conclude con due appuntamenti, uno alla biblioteca della Ghisa di Follonica e uno alla biblioteca comunale di Castell’Azzara, la rassegna “L’altro genere. Scrittrici di Maremma”, promossa dalla Rete Grobac delle biblioteche, degli archivi e dei centri di documentazione della Maremma e dell’Amiata e curata dalla biblioteca comunale “Getano Badii” di Massa Marittima, centro di promozione della lettura per la Rete Grobac, e dall’Isgrec, Istituto storico grossetano della Resistenza e dell’Età contemporanea.

Il programma

Giovedì 18 dicembre, alle 17, la biblioteca della Ghisa di Follonica, all’interno del comprensorio ex Ilva, ospita Silva Gentilini (nella foto in alto), per la presentazione del libro “Le regole infrante” (Piemme) affiancata dalla scrittrice Dianora Tinti, mentre venerdì 19 dicembre, alle 17, alla biblioteca comunale di Castell’Azzara arriva Carlotta Fruttero (nella foto in basso) che, insieme a Roberta Pieraccioli, per anni direttrice della biblioteca di Massa Marittima, presenta “Alice ancora non lo sa” (Mondadori).

“Le regole infrante”

Dopo l’incidente, qualcosa in Vinni si rompe. Sua madre non c’è più. La testa sbanda, gratta, si inceppa, i farmaci tengono tutto in piedi, ma sono troppi. Vorrebbe tornare alla vita di prima, alla leggerezza dell’adolescenza. Ma per farlo deve passare da Villa delle Rose. È una clinica candida affacciata sul verde, promette lusso, efficienza e pace. Eppure qualcosa non torna. I pazienti sembrano in pausa. Fragili, sospesi, interrotti. Ciascuno è lì per un motivo differente e l’identico scopo: superare una dipendenza. Farmaci, alcol, sesso, gioco, cibo, non importa. Vinni si avvicina a Bianca, una donna elegante e spezzata che lotta contro l’anoressia e contro sé stessa.

Bianca è innamorata di Toni, un residente della casa di cura. È una relazione che, per quanto complicata, li tiene in piedi, e nutre anche il rapporto tra le due donne. Finché non accade un evento che rompe i delicati equilibri della clinica. Un evento che nessuno riesce – o vuole – spiegare. A indagare arriva una commissaria che non si lascia distrarre dalle stranezze dei sospettati, né intimidire dall’ambiguo proprietario della struttura. Villa delle Rose trema. E poi qualcosa si muove. Lasciando al lettore uno spiraglio di redenzione in un romanzo corale, crudo, che gioca con l’inquietudine, la fragilità e il peso dei segreti.

“Alice ancora non lo sa”

Alice sta per perdere la casa di famiglia in cui è cresciuta e vive, ma è determinata a battersi perché ciò non accada. Per continuare a lottare però deve fare i conti con il passato. La sua vita, le sue scelte: specialmente una, quella che dieci anni prima le ha completamente rivoluzionato l’esistenza.

Alice è sempre stata una sognatrice, ama le fiabe, crede nel principe azzurro e nel lieto fine e quando incontra lui pensa di aver finalmente trovato le risposte che cerca. Si lascia travolgere dai sentimenti, dimentica il buonsenso e si butta anima e cuore in un’avventura che rischia di annientarla. Poteva agire diversamente? È stata tutta colpa sua? Eppure, amore c’è stato, non è accaduto tutto invano se ora Alice ha il coraggio di ripercorrere il cammino che l’ha portata fino a qui; un cammino segnato da ricordi dolorosi ma che le consentirà di diventare più consapevole e forte.

L’ingresso alle presentazioni è libero.

Per informazioni: www.bibliotechedimaremma.it