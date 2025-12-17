Scuola media: il Comune dà il via alla fornitura di box prefabbricati per le lezioni degli studenti

Grosseto. La Giunta comunale di Grosseto ha approvato il progetto per la fornitura di box prefabbricati ad uso didattico destinati alla scuola secondaria di primo grado “Leonardo da Vinci”.

L’intervento, redatto dai tecnici interni dell’amministrazione, prevede un investimento complessivo di oltre 106mila euro e comprende l’acquisto e l’installazione di moduli prefabbricati, in sostituzione ed integrazione di quelli oggi in uso, oltre alle opere di trasporto, montaggio, adeguamento degli impianti e la realizzazione di una copertura supplementare.

«Con questo progetto – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai lavori pubblici, Riccardo Ginanneschi – interveniamo in maniera concreta per rispondere alle necessità di spazi sicuri, funzionali e adeguati per la scuola “Leonardo da Vinci”. L’utilizzo di nuove strutture prefabbricate consente di dare risposte rapide ed efficaci, garantendo ambienti sicuri, funzionali e adeguati allo svolgimento delle attività didattiche. Continuiamo a investire sull’edilizia scolastica con interventi mirati, programmati e coerenti con le esigenze degli istituti e delle famiglie».

I lavori saranno eseguiti in estate quando l’attività didattica è sospesa.