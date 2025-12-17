Home AttualitàCity Dog Walk Opes Cinofilia: svolti gli esami del modulo per proprietari di cani responsabili
City Dog Walk Opes Cinofilia: svolti gli esami del modulo per proprietari di cani responsabili

L'iniziativa si è svolta a Monte Argentario

di Redazione
Monte Argentario (Grosseto). Si sono svolti la settimana scorsa all’Argentario gli esami del City Dog Walk Opes Cinofilia, il modulo per proprietari di cani responsabili.

L’attività si e’ divisa in due parti, una prettamente teorica, dove i candidati hanno affrontato la parte legislativa, ed una parte pratica in ambito urbano, dove la mission era avere il controllo del proprio amico a quattro zampe e saperne gestire gli stimoli, tutto sotto la direzione del formatore cinofilo Roberto Bracci e dell’istruttrice Rossana Carotti dell’Asd Dog Village Grosseto.

Roberto Bracci, oltre ad essere il presidente dell’associazione, ha costruito la sua vita attorno ad un amore autentico e profondo per i cani. Da bambino trascorreva le giornate giocando in strada, lontano dalla tecnologia, immerso nella libertà e nella scoperta del mondo. Ogni incontro con un cane randagio dava vita a un’intesa speciale: bastava uno sguardo, un gesto e nasceva subito una connessione. Era come se parlassero la stessa lingua, in un rapporto puro, spontaneo, quasi simbiotico. Quel dono naturale – la capacità di comprendere i cani e farsi comprendere da loro – si è trasformato nel tempo in una vera e propria missione.

Oggi Roberto Bracci è un professionista altamente titolato nel mondo della cinofilia, conosciuto e stimato in tutta Italia. Attraverso il suo centro cinofilo, offre percorsi educativi e formativi basati sul rispetto, sull’ascolto e sulla relazione. Ogni cane viene seguito con attenzione e dedizione, valorizzandone carattere, esigenze e potenzialità che rende il Dog Village molto più di un centro cinofilo: è uno spazio pensato per far correre, giocare e socializzare gli amici a quattro zampe, in un ambiente sicuro e stimolante, dove il benessere del cane è sempre al centro.

Domenica 21 dicembre ancora una giornata di festa per i nostri amici a 4 zampe: all’agriturismo Monte Argentario si svolgerà il Christmas Dog Show dove i cani avranno la possibilità di mettersi in mostra con uno speciale show che sarà dedicato ai cani residenti nei comuni di Orbetello e Monte Argentario.

Prima della sfilata, dove i cani saranno tutti premiati, i partecipanti potranno assistere ad una dimostrazione del rifiuto dell’esca. Appuntamento per tutti a partire dalle 14.30 per trascorrere assieme un pomeriggio di grande cinofilia.

