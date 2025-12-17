Artigianato, prodotti tipici e giochi per bambini: i mercatini di Natale illuminano il paese

Sovana (Grosseto). Nel cuore di Sovana, uno dei borghi medievali più suggestivi della Toscana, frazione del comune di Sorano, arrivano i mercatini di Natale, un appuntamento imperdibile per chi desidera vivere la magia delle feste in un’atmosfera autentica e incantata.

L’iniziativa è in programma sabato 20 e domenica 21 dicembre, dalle 10 alle 18.

Lungo la caratteristica via del borgo, tra pietra antica e scorci senza tempo, sarà possibile trovare tante bancarelle ricche di idee regalo uniche, artigianato locale e prodotti tipici, perfetti per un dono speciale o per immergersi nelle tradizioni natalizie toscane.

Suggestivo il presepe a grandezza naturale in ferro battuto, una creazione artistica che rende ancora più magica l’atmosfera del borgo.

Per gli appassionati di curiosità e second-hand, sarà presente anche un mercatino dell’usato al coperto, sabato dalle 11 alle 18 e domenica dalle 11 alle 17.

Ristoranti ed enoteche locali proporranno menù dedicati alla festa, pensati per l’occasione, con prezzi speciali per tutti i visitatori.

Non mancheranno laboratori e giochi per bambini al coperto, un modo divertente e creativo per far vivere anche ai più piccoli la magia del periodo natalizio.

E per aggiungere un tocco di meraviglia, ci saranno sorprese per grandi e bambini: si dice che Babbo Natale potrebbe fare una visita anche a Sovana.

L’evento è adatto alle famiglie, un’occasione perfetta per trascorrere una giornata all’insegna della serenità, tra luci, profumi e colori natalizi, alla scoperta di un luogo dove il tempo sembra essersi fermato.