Polo agroalimentare: in attesa dei lavori la strumentazione sarà installata al Certema

Grosseto. In attesa della realizzazione dei lavori che consentiranno di completare il Polo agroalimentare di Alberese, le strumentazioni ad alto contenuto tecnologico, facenti parte dell’asset strumentale del Polo, sono state installate presso il Certema a Borgo Santa Rita, laboratorio tecnologico della provincia di Grosseto.

L’integrazione della nuova strumentazione, consistente in un gas cromatografo con triplo quadrupolo (HS-SPME-GC-MS) e un microscopio a fluorescenza con luce strutturata con la microscopia elettronica a scansione ad ultra alta risoluzione, rappresenta un hub tecnologico importante per sviluppare applicazioni in campo agro industriale.

“Questa soluzione permette di valorizzare gli investimenti pubblici già sostenuti in passato – ha commentato Francesco Limatola, presidente della Provincia di Grosseto – e di rendere immediatamente operative le tecnologie destinate alle applicazioni agroindustriali, iniziando fin da subito a far crescere un tessuto tecnico- scientifico che metta insieme mondo accademico partner tecnologici. Contestualmente, si è costituito un gruppo di competenze specializzato sui suoli, che coinvolge Università e imprese locali. Grazie all’integrazione con l’hub tecnologico di Santa Rita, questa rete è oggi in grado di trasferire i risultati della ricerca e di fornire supporto scientifico qualificato su temi quali la fertilità dei suoli, l’innovazione nei processi produttivi e la sostenibilità delle filiere agroalimentari. La sinergia tra la nuova sede in fase di realizzazione a Rispescia e il laboratorio già attivo a Santa Rita costituisce un passo fondamentale per la piena operatività del nuovo Polo agroalimentare, ottimizzando le infrastrutture pubbliche esistenti e massimizzando l’impatto delle tecnologie a disposizione del territorio”.