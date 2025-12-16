Ironia, poesia e grandi nomi: si alza il sipario sulla stagione teatrale in paese

Monterotondo Marittimo (Grosseto). Il Teatro del Ciliegio di Monterotondo Marittimo si prepara ad accogliere sei serate indimenticabili grazie alla collaborazione tra l’amministrazione comunale, Fondazione Toscana Spettacolo onlus e Officine Papage. Un ricco percorso che, da gennaio a marzo 2026, accompagnerà il pubblico tra narrazioni poetiche, comicità, musica dal vivo e mondi immaginari.

Quest’anno, il miglior regalo che sarò possibile mettere sotto l’albero è l’emozione del teatro: la campagna abbonamenti a 5 spettacoli (il concerto resta fuori abbonamento) aprirà tra pochi giorni e rappresenta il modo perfetto per donare cultura e serate speciali a parenti e amici, garantendo fin da subito un posto in platea ad un prezzo speciale.

Il cartellone promette grandi emozioni, con artisti del calibro di Paolo Rossi e Ugo Dighero, protagonisti di appuntamenti di altissima qualità.

L’apertura del programma, prevista per domenica 11 gennaio, è affidata a “Il bar sotto il mare”, tratto dall’opera visionaria di Stefano Benni, maestro dell’ironia surreale. Questo bar fantastico, popolato da figure stravaganti, è la cornice ideale per un viaggio tra musica e racconti capaci di far ridere, riflettere e lasciare una traccia indelebile negli spettatori di ogni età.

Venerdì 30 gennaio la compagnia Nando e Maila presenterà “Sonata per tubi”, un incredibile incrocio tra circo contemporaneo e musica inconsueta. Lo spettacolo trasforma oggetti e attrezzi quotidiani in strumenti sonori, unendo invenzione, originalità, ritmo e ironia. Prevista anche una replica in matinée per le scuole.

Venerdì 6 febbraio sarà il momento dello spettacolo “Stand Up Classic” di Paolo Rossi, uno dei più influenti e originali mattatori del teatro comico italiano, capace di unire satira politica, cabaret e riflessione esistenziale. Nel suo spettacolo, Rossi metterà in scena un racconto teatrale che fonde stand up, musica dal vivo e una reinvenzione comica della tradizione, attraverso un dialogo brillante tra i classici della letteratura – da Omero a Shakespeare a Orazio – e il nostro presente. Un appuntamento imperdibile per gli amanti dell’umorismo colto.

Un altro maestro del palcoscenico è Ugo Dighero (nella foto), che sarà protagonista domenica 22 febbraio con “Lu santo jullare Francesco“, un adattamento di Giorgio Gallione dell’opera di Dario Fo e Franca Rame. Ugo Dighero è un attore poliedrico molto amato dal pubblico per la sua apprezzata carriera in teatro, cinema e televisione. Dighero porterà in scena una fabulazione potente e giocosa, utilizzando il linguaggio teatrale del grammelot e arricchendola con leggende popolari, restituendo un Francesco “giullare di Dio”.

La stagione offrirà spazio anche alla riflessione poetica: venerdì 6 marzo andrà in scena “Rette parallele sono l’amore e la morte”, scritto e interpretato da Oscar De Summa. Un intenso viaggio tra memoria personale e legami invisibili sul senso della vita, della perdita e sulla traccia che lasciamo nel mondo.

Infine, il programma si completerà con un evento fuori abbonamento venerdì 20 marzo nella sala ex Acli: il concerto di Abp, una giovane band toscana. Melodie classiche e la freschezza di una nuova generazione musicale si incontreranno in un live energico e immediato, nell’ambito del progetto speciale Note Dinamiche.

Il sindaco Giacomo Termine si rivolge alla comunità: “Siamo entusiasti di presentare un programma così ricco, di qualità e prestigio. Invito tutti a cogliere l’occasione unica di regalare l’abbonamento per Natale: è un modo per sostenere la cultura e donare serate di vera emozione e divertimento, anticipando il piacere di un inizio d’anno all’insegna dello spettacolo e dello stare insieme, in compagnia”.

Orario di inizio spettacoli: 21.15

Prezzi dei biglietti

Intero 10,00 euro – Ridotto 8,00 euro

Concerto di Abp posto unico a 5 euro

Prezzi abbonamento a 5 spettacoli:

intero 40,00 euro – ridotto 32,00 euro

Riduzioni per: over 60, possessori della Carta dello spettatore Fts (per i biglietti), possessori di EU disability card o documentazione equivalente, possessori Carta dello Studente della Toscana, biglietto futuro under 35 in collaborazione con Unicoop Firenze.

Campagna abbonamenti

La campagna abbonamenti si apre sabato 20 dicembre e si chiude domenica 11 gennaio:

sabato 20 dicembre dalle 10.00 alle 12.00 – Piano terra del Comune;

domenica 21 dicembre dalle 10.00 alle 12.00 – Biglietteria del Teatro del Ciliegio;

lunedì 22 dicembre dalle 16.00 alle 18.00 – Piano terra del Comune;

sabato 3 gennaio dalle 10.00 alle 12.00 – Piano terra del Comune;

domenica 11 gennaio dalle 19.30 alle 20.45 – Biglietteria del Teatro del Ciliegio.

Possibilità di prenotazione degli abbonamenti alla mail dedicata prenotazioni@officinepapage.it. Informazioni telefoniche al numero 334.2698007 (negli orari della campagna abbonamenti). Gli abbonamenti prenotati potranno essere ritirati domenica 11 gennaio dalle 19.30 alle 20.45 all Teatro del Ciliegio.

Biglietti

Prevendita online su liveticket.it e il giorno dello spettacolo alla biglietteria del teatro dalle 20.00. Prenotazione dei biglietti tramite mail a prenotazioni@officinepapage.it, tramite chiamata o messaggio al numero 334.2698007 il giorno che precede lo spettacolo e il giorno dello spettacolo dalle 16.00 alle 18.00.