Lavori dell’Acquedotto del Fiora: possibili disagi in paese

Monte Argentario (Grosseto). Giovedì 18 dicembre AdF sarà al lavoro a Monte Argentario per la realizzazione di nuove infrastrutture in via dell’Appetito Alto, a Porto Santo Stefano.
I lavori sono in programma dalle 8.30 alle 14 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in piazza del Governatore, piazza Vittorio Emanuele, rampa dei Lentischi, scalinata delle Mimose, strada dei Fari, strada Panoramica, via Aia del Dottore, via Appetito Alto, via Jacovacci, via Cappellini, via Cavour, via Collodi, via dei Ciliegi, via dei Lentischi, via dei Tonni, via del Carrubo, via del Forte, via del Giardino, via della Chiesa, via della Grotta, via dell’Appetito, via delle Ginestre, via delle Pile, via delle Vigne, via dell’Olivo, via del Mandorlo, via del Perale, via del Pianetto, via del Quartiere, via del Ramerino, via del Sole, via del Sorbo, via Don Bruni, via F. Breschi, via Galli, via G.B. Emanueli, via G. Sordini, via G. Garibaldi, via G. Civinini, via Lividonia, via Martiri d’Ungheria, via Monte Suello, via O. Carchidio, via Panoramica, via Salita Ramerino, via San Paolo, via Santo Stefano, via Scoscesa, via Lambardi, via Stella. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 14.
