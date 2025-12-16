Castagna, Simiani: “Dopo aver bloccato legge, Governo annuncia risorse? Destra in stato confusionale”

Grosseto. “Aspettiamo le risorse annunciate dal Governo, ma nel frattempo sarebbe opportuno che la maggioranza ricordasse anche le iniziative parlamentari già messe in campo. Il comparto della castagna ha bisogno di certezze e non solo di promesse: servono finanziamenti veri, continui e programmati, perché parliamo di un settore strategico per l’economia delle aree montane, per la tutela ambientale e per il presidio dei territori più fragili”: è quanto dichiara il capogruppo Pd in Commissione Ambiente Marco Simiani, commentando le parole del sottosegretario all’Agricoltura Patrizio La Pietra sul piano nazionale per la castagna.

“Proprio per questo sarebbe stato logico e coerente valorizzare il lavoro del Parlamento, a partire dalla legge depositata nel 2022 e poi bloccata proprio dal Governo e dal Ministro Salvini nel 2024 perché secondo lui costava troppo: 2,5 milioni di euro all’anno. Si tratta di un provvedimento che offriva risposte concrete ai produttori e alle comunità locali. Ignorare queste proposte mentre si moltiplicano gli annunci rischia di essere un’occasione persa: se la castanicoltura è davvero una priorità, lo si dimostri sostenendo gli atti parlamentari e traducendo finalmente le parole in fatti”: conclude Simiani.