Primo congresso per il Partito Liberaldemocratico: Sebastiano Venier nominato segretario provinciale

Grosseto. Si è tenuto ieri, all’Hotel Granduca di Grosseto, il primo congresso provinciale del Partito Liberaldemocratico, presieduto dal coordinatore transitorio Alessandro De Carolis Ginanneschi.

“Al termine di un dibattito partecipato ed articolato, in cui non sono mancati i ringraziamenti al coordinamento transitorio che ha gestito il partito in questi primi mesi di vita fino a condurci a questo congresso, è stata approvata all’unanimità la mozione politica unitaria collegata alla candidatura a segretario del sottoscritto e si è proceduto per acclamazione all’elezione del segretario e dei componenti della direzione provinciale, Valentina Ciacci, Francesco Falletti, Michele Guerrini e Franco Lippi – dichiara Sebastiano Venier, neo segretario provinciale del partito – . Sono state pure approvate all’unanimità alcune mozioni, di particolare rilievo esterno quella sulla necessità di procedere all’unificazione dei Comuni cosiddetti minori”.

“La recente elezione nella direzione regionale di Matteo Pianigiani e di Alessandro De Carolis Ginanneschi, poi – termina Venier, testimonia ulteriormente la vitalità del Pld provinciale all’interno della nostra regione, e non solo”.

