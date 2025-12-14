Home Colline del FioraAuto si ribalta ed esce di strada: ferita la conducente
Auto si ribalta ed esce di strada: ferita la conducente

L'incidente è avvenuto nel comune di Pitigliano

di Redazione
Sorano (Grosseto). Questa mattina, i Vigili del Fuoco volontari di Sorano sono intervenuti per un incidente stradale avvenuto in località La Collina, nel comune di Pitigliano.

Una volta giunti sul posto i pompieri, era già presente l’automedica dell’ospedale di Pitigliano. Successivamente sono intervenuti anche l’ambulanza della Croce Rossa di Pitigliano e i Carabinieri di Pitigliano.

La conducente del veicolo era già fuori dall’abitacolo al momento dell’arrivo della squadra dei Vigili del Fuoco di Sorano ed è stata presa in carico dal personale sanitario presente.

L’intervento della squadra dei Vigili del Fuoco si è concentrato sulla messa in sicurezza del mezzo, con il distacco della batteria, e sull’assistenza fino all’arrivo del carro attrezzi.

