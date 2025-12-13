Home Costa d'argentoPesca, Minucci: “Dal Governo fatti concreti, ridotto taglio delle giornate per tutelare il settore”
Pesca, Minucci: “Dal Governo fatti concreti, ridotto taglio delle giornate per tutelare il settore”

di Redazione
Grosseto. «Quando si governa seriamente, i risultati arrivano. E arrivano con i fatti, non con le parole».

Così il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Luca Minucci commenta l’esito del Consiglio Agrifish, che ha visto il Governo italiano ottenere una significativa revisione della proposta europea sui giorni di pesca.

«La proposta iniziale della Commissione UE, che prevedeva un taglio del 64% delle giornate di pesca, avrebbe messo in ginocchio le marinerie italiane, comprese quelle della nostra costa – spiega Minucci -. Grazie al lavoro del Ministro Francesco Lollobrigida e del sottosegretario Patrizio La Pietra, quel taglio è stato ridotto al 39%, aprendo inoltre alla possibilità di compensazioni che consentiranno, di fatto, di garantire ai pescatori italiani le stesse giornate di pesca del 2024».

«Un risultato tutt’altro che scontato – prosegue Minucci –, che dimostra attenzione reale verso il settore e rispetto per le comunità marinare. È stato finalmente riconosciuto anche il valore dell’arresto definitivo e della riduzione della flotta come misura concreta di contenimento dello sforzo di pesca, un principio di buon senso che per troppo tempo la burocrazia europea aveva ignorato».

«Questo è il modo di fare politica che Fratelli d’Italia porta avanti: difendere il lavoro, tenere insieme sostenibilità ambientale ed economica, non lasciare soli pescatori e territori. C’è chi preferisce limitarsi alle dichiarazioni e alle polemiche e chi invece lavora giorno e notte ai tavoli europei per portare risultati a casa – termina Minucci -. Oggi le marinerie italiane sanno da che parte stare».

