Lega Follonica: Alessandro Berardi è il nuovo segretario di sezione

I lavori congressuali sono stati presieduti dal senatore Manfredi Potenti

Follonica (Grosseto). Si è svolto nella serata di giovedì 11 dicembre il congresso della sezione Lega di Follonica, un appuntamento molto partecipato che ha visto la presenza di numerosi tesserati, tra cui il consigliere comunale Stefano Boscaglia.

I lavori congressuali sono stati presieduti dal senatore Manfredi Potenti. Ospite della serata anche il segretario della Lega di Piombino, Massimo Giannellini. Presenti, inoltre, Andrea Maule, commissario provinciale della Lega Grosseto, e Gino Tornusciolo, commissario uscente della Sezione di Follonica.

“Il congresso è stato un importante momento di confronto e partecipazione democratica – si legge in una nota del Carroccio. I tesserati hanno discusso delle prospettive politiche della Lega sul territorio follonichese, per poi giungere, in modo unanime e per acclamazione, all’elezione del nuovo segretario di sezione, Alessandro Berardi, e dei membri del direttivo, Patrizia Fiorilli e Fabio Pagliai. Nel suo intervento, il senatore Potenti ha richiamato l’attenzione sul ruolo fondamentale della base elettiva della Lega, sottolineando come i tesserati rappresentino il primo e più autentico strumento di consultazione del movimento nell’ambito del sistema elettivo nazionale. Il commissario provinciale Maule ha ringraziato Gino Tornusciolo per l’ottimo lavoro svolto durante l’anno di commissariamento della sezione, evidenziando l’importanza della continuità del percorso intrapreso. Maule ha invitato i tesserati follonichesi a proseguire con determinazione nell’azione di crescita e radicamento del partito sul territorio, a beneficio della comunità locale”.

Nel suo primo intervento da segretario di sezione, Alessandro Berardi ha sottolineato il valore dell’identità e della tradizione del territorio follonichese: “Follonica è una comunità con una storia forte, fatta di lavoro, appartenenza e senso di responsabilità. Credo che la politica debba tornare a partire da qui, dall’ascolto delle persone e dalla tutela della nostra identità locale. Tradizione non significa guardare indietro, ma avere radici solide per affrontare con concretezza le sfide future”.

“Con l’elezione del nuovo segretario e del suo direttivo, la Lega di Follonica avvia una nuova fase politica, all’insegna della partecipazione – termina il comunicato, della responsabilità e di un rinnovato impegno verso i cittadini”.

