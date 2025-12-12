“Trofeo di Natale” 2025: sport e solidarietà per i piccoli pazienti della Pediatria

Grosseto. Una grande giornata di sport e solidarietà animerà lo stadio “Carlo Zecchini” di Grosseto sabato 13 dicembre, con il ritorno del “Trofeo di Natale” 2025, un triangolare di calcio a scopo benefico organizzato da Lux Italia Events, Finanzia & Friends Team Grosseto e Lions Grosseto Host.

L’intero ricavato dell’iniziativa sarà donato al reparto di Pediatria dell’ospedale Misericordia di Grosseto, rafforzando il legame tra sport, territorio e sostegno alle famiglie dei bambini malati. A partire dalle 16.30, si sfideranno in un triangolare con formula “all’italiana” le seguenti formazioni: amministrazione comunale di Grosseto assieme a Gruppo sportivo della Polizia Municipale; Finanzia & Friends Team Grosseto e Lions Grosseto Host; Nazionale italiana sacerdoti.

Il programma

Ad aprire la lunga giornata sportiva, a partire dalle 14.30, sarà il trofeo “Nilo Palazzoli”. Torneo dedicato alla categoria “Primi Calci e Piccoli Amici”, al quale parteciperanno le società: U.S. Grosseto 1912, Pro Soccer Lab, Roselle, Invictasauro, Nuova Grosseto, Funiño. Un momento pensato per promuovere i valori dello sport fin dalla giovane età, con il coinvolgimento delle realtà calcistiche del territorio e non solo. A presentare la giornata saranno Stefano Bini, di Rai Isoradio, e il Conte Max, mentre i ragazzi del Liceo musicale dell’Iis Bianciardi accompagneranno l’ingresso in campo delle squadre eseguendo il “Canto degli Italiani”, rendendo ancora più solenne l’avvio del triangolare. Le gare saranno dirette dagli arbitri della Uisp Grosseto con tempi di 30’ minuti ciascuna.

La manifestazione ha ottenuto il patrocinio del Comune e della Provincia di Grosseto. Gli organizzatori ringraziano la società Atletica Grosseto Banca Tema per la logistica e i numerosi sponsor locali che hanno voluto contribuire alla buona riuscita dell’evento. L’ingresso allo stadio sarà a offerta, con l’obiettivo di sostenere concretamente le attività del reparto di Pediatria.

“Sono davvero felice di essere tra gli organizzatori di questo importante e significativo appuntamento legato alla solidarietà e allo sport – sottolinea Andrea Coscarelli, presidente del Lions Grosseto Host, tra i promotori dell’iniziativa. – Spero che i cittadini e gli sportivi grossetani e maremmani rispondano numerosi, sia con la presenza allo stadio che con le donazioni, a questa seconda edizione del ‘Trofeo di Natale’, che ci vede tutti uniti nell’aiuto al prossimo”.

“Un sentito ringraziamento per la preziosa collaborazione e supporto nell’organizzazione dell’evento lo rivolgo al dottor Domenico Mazzone, presidente del Finanzia & Friends Team, e a tutta la sua dirigenza, nonché a Klaudjo Viska della Lux Events di Grosseto”, conclude Coscarelli.

“La nostra Nazionale – dichiara Moreno Bucciant,i mister e fondatore della Nazionale italiana sacerdoti – scenderà in campo allo stadio ‘Zecchini’ di Grosseto per partecipare a questa giornata di solidarietà, condivisione e amicizia, per noi l’ultimo impegno dell’anno a conclusione di un’annata ricca di impegni nei 20 anni dalla Fondazione e la 572esima partita giocata, un grazie agli organizzatori per questo invito in terra di Maremma per concludere questo 2025”.

“Il ‘Trofeo di Natale’ è molto più di un evento sportivo: è un gesto di solidarietà che unisce tutta la comunità. Sostenere i bambini del reparto di Pediatria dell’ospedale Misericordia è per noi fondamentale – dichiara Klaudjo Viska, manager della Lux Events –. Sono grato a istituzioni, associazioni e cittadini che contribuiscono alla riuscita di questa iniziativa. Spero in una grande partecipazione, perché ogni presenza allo stadio rappresenta un aiuto concreto e un segno di vicinanza verso chi ne ha più bisogno”.

L’edizione 2025 del “Trofeo di Natale” si annuncia quindi come una grande festa di sport, partecipazione e altruismo, capace di unire istituzioni, associazioni, famiglie, bambini, ma anche semplici appassionati di sport e solidarietà, sotto un unico obiettivo: sostenere la Pediatria dell’ospedale Misericordia.